Beim Frühlingsfest geht’s hoch hinaus

„Eclipse“, „X-Flight“, „Sky Glider“ und „U-3000“ heißen die Neuheiten, mit denen der Veranstalter des Aalener Frühlingsfestes, Georg Löwenthal, vom 26. April bis 4. Mai wieder zahlreiche Besucher auf den Greutplatz locken will. Zum 68. Mal findet in diesem Jahr die Veranstaltung statt, die erstmals OB Thilo Rentschler mit dem Fassanstich am 26. April um 18.30 Uhr eröffnen wird. Premiere feiert beim diesjährigen Frühlingsfest auch der neue Festwirt Oliver Höhn.

37 Imbiss-, Spiel- und Warenstände sind in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest vertreten. Auch neue Fahrattraktionen garantieren bis zum 4. Mai Spaß für Jung und Alt. Neue Höhepunkte sind das 55 Meter hohe Flugkarussell „Eclipse“, die Riesenschaukel „X-Flight“ und „Sky Glider“ – eine handbetriebene Luftschaukel, die aus Eigendynamik angetrieben wird. „Wie im U-Boot fühlen sich die Gäste in der Simulationsanlage ,U-3000’, die auf über 20 Meter hochfährt“, erzählt Löwenthal.

Neu im Programm hat der Veranstalter mit „Crazy Town“ auch einen dreidimensionalen Spiegelgarten, aus dem wohl der eine oder andere Besucher nicht mehr den Weg nach draußen findet. Ebenfalls auf dem Greutplatz wieder vertreten sind die Klassiker „Breakdance“ und Auto-Skooter. Für die kleineren Besucher oder diejenigen, die es weniger turbulent mögen, gibt es natürlich auch wieder Mini-Skooter und verschiedene Kinderkarussells.

Elvis lebt

Umfangreich ist auch das Rahmenprogramm. Am Montag, 28. April, ab 18 Uhr steigt wieder eine Ladies Night. An diesem Abend fahren alle Damen für nur einen Euro Karussell, ein Glas Franken-Secco gibt’s für 1,50 Euro. Die seit Jahren beliebte Studenten-Nacht im Festzelt findet am Mittwoch, 30. April, ab 19 Uhr statt. Unterhalten werden die Gäste von der Kapelle „Die Würzbuam“, die schon auf dem Münchener Oktoberfest gespielt haben. Der „beste Elvis Deutschlands“ tritt am Donnerstag, 1. Mai, um 19 Uhr auf und auf eine 80er-Malle-Party mit den Stars Markus und Hubert Kah dürfen sich die Besucher am Freitag, 2. Mai, ab 19 Uhr freuen. Moderiert wird der Abend von Kurt Kokus, der bereits für Wolfgang Petry oder Jürgen Drews Songtexte geschrieben hat.

Kinder- und Familientage mit ganztägig ermäßigten Preisen auf alle Fahrgeschäfte und im Festzelt sind am Dienstag, 29. April, und am Mittwoch, 30. April. Das große Brillantfeuerwerk „Nacht der tausend Lichter“ wird am Samstag, 3. Mai, um 22.45 Uhr entzündet. Mit einem vollen Zelt rechnet Löwenthal auch beim Gottesdienst am Sonntag, 4. Mai. Zum Ausklang des Festes hat der VfR Aalen auch sein letztes Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Ein möglicher Sieg kann dann mit einer Dankeschön-Maß für 5,50 Euro gefeiert werden.