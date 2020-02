Beim Fahren Kaffee getrunken: Geparktes Auto gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagvormittag zwei Fahrzeuge in Aalen beschädigt wurden und Sachschaden entstand. Ein 46-Jähriger, der gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Gartenstraße unterwegs war, trank beim Fahren einen Kaffee. Dadurch war er abgelenkt, übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und streifte ihn.