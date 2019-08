Beim Blind Date die Liebe zu neuen Büchern entdecken

- Schöne Cover, bekannte Autoren, ein spannender Klappentext – all das spielt beim „Blind Date with a Book“ in der Stadtbücherei keine Rolle. Stattdessen sollen gute, aber eher unbekannte Bücher eine Chance bekommen.

„Die Leute sollen sich auch mal auf was Neues einlassen. Viele Romanleser lesen immer von den gleichen Autoren“, sagt Andrea Effinger (40), die als Mitarbeiterin der Bücherei die Bücher für die Aktion aussucht. Nur der erste Satz des Buches und eine grobe Richtung des Interessenkreises steht auf den verpackten Büchern. Hinter dem braunen Papier verbirgt sich aber alles – vom Roman bis zum Krimi.

Genügend Bücher auf Vorrat

Die Bücherei hat seit 45 Minuten geöffnet und es fehlen schon fünf der in braunes Papier gewickelten Bücher. Auf ihrer Vorderseite steht immer der erste Satz des Buches und eine grobe Richtung. Zum Beispiel „Für junge Erwachsene“. Mehr hat der Buchsuchende nicht, um sich von einem Buch überzeugen zu lassen. Und die Aktion kommt an.

„Zum Glück haben wir genügend auf Vorrat“, sagt Effinger. 120 Bücher haben drei junge Mitarbeiter der Bücherei in braunes Papier verpackt. Jedes wurde wie ein Paket verschnürt und mit einem individuellen weißen Zettel mit dem Namen der Aktion „Blind Date with a Book“, versehen. „Aber so wie es aussieht, reichen die nicht“, sagt Dominic Kett (22), einer der drei Köpfe der Aktion.

Die verpackten Bücher sind keine Bücher der Bestsellerliste. „Es besteht sonst auch die Gefahr, dass man sie schon kennt. Und keiner soll ein Buch ungelesen wieder abgeben müssen“, sagt Dominic Kett. Es seien aber schon auch Bücher von bekannten Autoren dabei, aber unbekanntere Bücher.

Dass die Aktion schon zum zweiten Mal im Sommer stattfindet, ist kein Zufall. Denn in der Ferienzeit würden viele Erwachsene mit ihren Kindern in die Bücherei kommen. „Dann können auch Mama und Papa mal schnell noch was mitnehmen, ohne lange zu suchen“, sagt Andrea Effinger. Sie kann verstehen wie das ist, wenn die Kinder quengeln und Eltern nicht die Zeit dafür haben, sich in Ruhe ein Buch auszusuchen.

Wer mitmacht, kann gewinnen

Zu gewinnen gibt es bei der Aktion auch etwas. Eine Jahresgebühr. In den Büchern befindet sich ein Zettel, auf dem nach der Meinung zu dem Buch gefragt wird. Wer den Zettel wieder abgibt, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. Bis jetzt seien es hauptsächlich Frauen, die bei der Aktion mitmachen würden. Dabei sei es nicht nur was für Frauen. „Klar steht Blind Date drauf, aber da ist nicht nur Liebe drin“, sagt Dominic Kett lachend. Wer also auf der Suche nach einer neuen Bücherliebe ist, egal ob Mann oder Frau, der hat noch den ganzen August Zeit, sich von einem in braunes Papier gewickeltem Buch überraschen zu lassen.