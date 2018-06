Beim Benefizkonzert wird’s rockig

„Alles hat seine Zeit.“ Unter diesem Motto veranstaltet der Mittelpunkt Waldhausen am kommenden Freitag, 11. Juli, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Sankt Nikolaus Kirche in Waldhausen. Zur Aufführung kommen vor allem neuere Werke der Kirchenmusik. Pfarrer Stefan Ziellenbach, der zum 1. August die Leitung der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ (Landkreis Biberach) übernimmt, hat zu bekannten Kirchenliedern neue, rockige Melodien geschrieben, die er zu seiner Gitarre vortragen wird.

Weiterhin wirken mit: Stefan Hahn-Dambacher (Orgel) und Fabian Saur (Trompete), der Kirchenchor und der Projektchor (beide unter der Leitung von Stefan Hahn-Dambacher), das Mittelpunkt-Musikteam (Leitung Martina Kieninger) sowie Claus Eggstein (E-Piano) und Selina Schubert (Gesang).

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten für Schul- und Ausbildungsprojekte in Uganda, die Pfarrer Pius Nnunda initiiert hat.