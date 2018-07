Beim Ausweichen das Auto beschädigt

Am Samstag gegen 14.5 Uhr ist 55 Jahre alter Autofahrer auf der L 1165 von Lauterburg in Richtung Bartholomä unterwegs gewesen. Kurz vor Bartholomä kam ihm ein unbekannter Mercedesfahrer entgegen, der gerade ein Fahrzeug überholte. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 55_Jährige nach rechts ausweichen und kam hierbei in den dortigen Grünstreifen. Hierbei demolierte er seinen Reifen und die Felge. Der Mercedesfahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Mercedes soll es sich um eine hellblaue Limousine handeln.

Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07361 / 524-159 zu melden.