Beim aktuell zweitbesten Team zu Gast

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen steht eine der aktuell schwierigsten Aufgaben ins Haus. Am Samstag gastiert die Mannschaft von Dennis Hillebrand beim FC Albstadt, der mit 17 gesammelten Zählern zweitbestes Rückrundenteam ist. Der TSV dümpelt in dieser Statistik auf dem 13. Rang herum.

Besser in dieser Statistik als Albstadt ist aktuell nur Tabellenführer Normannia Gmünd (22), der es dann letztlich auch am vergangenen Spieltag schaffte – wenn auch glücklich – Albstadt mit 2:1 niederzuringen. „Wir haben das Spiel beobachten lassen. Da hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Wir wissen also, was auf uns zu kommt“, sagt Hillebrand. Mut machen dürfte die Tatsache, dass man nach den zuletzt verunglückten beiden Auswärtsspielen, in denen man satte zwölf Treffer kassiert hatte, sich am vergangenen Dienstag wieder recht stabil präsentiert hatte und vom SSV Ehingen-Süd beim 1:1 zumindest einen Zähler ergattern konnte.

„Vor dem Spiel hätte ich diesen Punkt unterschrieben, weil wir den Abstand auf einen direkten Konkurrenten gleich halten konnten. Nachher mussten wir uns etwas ärgern, dass wir nicht doch gewonnen haben“, so Hillebrand etwas zwiegespalten. Der Defensivverbund hat dem TSV-Trainer aber seit langem mal wieder gefallen. „Wir haben eigentlich nur einen Konter zugelassen, ansonsten eigentlich nichts. Daraus entstand leider auch das Tor. Es scheint so, als wären wir aus dem Tal heraus. Die Tore, die wir in Ehingen nicht geschossen haben, müssen wir jetzt in Albstadt schießen“, sagt Hillebrand, der seiner Mannschaft mit der richtigen Einstellung durchaus den Auswärtsdreier zutraut. Die Albstädter haben in dieser Rückrunde einzig gegen die beiden Topteams Dorfmerkingen und Gmünd verloren – und beides waren enge Spiele. Essingen möchte dem FCA nun die dritte Rückrundenniederlage beibringen, um vor allem selbst wieder etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsregion zu bringen. Nicht mit dabei sein werden in Albstadt Simon Fröhlich (Zerrung) und Jan-Philipp Klein (Knieprobleme).

Faber kehrt zurück

Für Klein wird wie schon in Ehingen der junge Jonathan Sedlmayer spielen. „Er hat einen Riesenschritt in seiner Entwicklung gemacht“, ist Hillebrand nicht bange. Ansonsten kann er aus dem Vollen schöpfen, auch Patrick Faber hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Mit einem Sieg würde der TSV Albstadt in der Tabelle überholen. Siegt Albstadt, kann es fast schon einen Haken an den Klassenerhalt machen.