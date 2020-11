Beifahrerin wird bei Aufprall verletzt.

Ein aus Richtung Industriegebiet kommender Autofahrer musste am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Unterrombach nach dem Rombachtunnel verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Der nachfolgende 37-jährige Lastwagenfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall wurde die 58-jährige Beifahrerin in Auto leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.