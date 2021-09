Bei Trainer-Debüt: Crailsheim startet mit einem Sieg in die Saison

Nach eineinhalb Jahren ohne Zuschauer in der Arena Hohenlohe tobten am Samstagabend endlich wieder Fans der HAKRO Merlins in Ilshofen. Knapp 2000 basketballbegeisterte Menschen sahen den Basketball-Bundesliga-Saisonauftakt der HAKRO Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich kein Team absetzen, doch in der zweiten Hälfte begeisterten die HAKRO Merlins mit viel Tempo, sehenswerten Spielzügen und zahlreichen erfolgreichen Abschlüssen. Am Ende stand ein fulminanter 111:84-Erfolg zu Buche. Sechs Spieler der Zauberer punkteten zweistellig, während TJ Shorts mit 15 Zählern und 11 Assists direkt ein Double-Double auflegte. Center Bogdan Radosavljevic ließ es hingegen von der Dreierlinie regnen, sechs seiner acht Versuche landeten im Korb der Würzburger.

Der neue Headcoach Sebastian Gleim schickte die Starting Five, bestehend aus TJ Shorts II, Maurice Stuckey, Jared Savage, Jaren Lewis und Bogdan Radosavljevic aufs Parkett. Elias Lasisi fehlte den Zauberern aufgrund muskulärer Probleme. Power Forward Lewis sorgte direkt im ersten Angriff für die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Zwei Dreier von Boggy und der Korbleger im Fastbreak von Jaren Lewis sorgten später für die Punkte 100 und 101 und damit für vollkommene Ektase in der Arena Hohenlohe. „Oh wie ist das schön“ hallte es durch die Halle, während die letzten Minuten anbrachen. Auch Youngster Matej Zejdl bekam seine ersten Bundesliga-Minuten und krönte diese direkt mit seinen ersten Zählern. Ein Auftakt nach Maß also für die Zauberer. Mit Shorts II (15), Lewis (16), Savage (15), Harris (20), Bleck (13) und Radosavljevic (18) punkteten gleich sechs Spieler der HAKRO Merlins zweistellig, TJ Shorts legte außerdem elf Assists auf und konnte somit gleich in seinem ersten Spiel im Dress der Zauberer ein Double-Double feiern. Bereits am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) folgt bereits der zweite Spieltag, dann sind die Crailsheimer in Oldenburg gefordert. Das nächste Heimspiel in der Arena Hohenlohe findet nächsten Samstag (20.30 Uhr) statt. Dann empfangen die HAKRO Merlins im MagentaSport BBL-Pokal den Nachbarn aus Ludwigsburg.

„Wir freuen uns sehr und widmen diesen ersten Sieg natürlich unseren Zuschauern, die eine sehr lange Durststrecke hatten und jetzt ein tolles Basketballspiel gesehen haben. Offensiv haben wir abgeliefert. Wir waren die meiste Zeit über bereit, anzugreifen, Würfe zu nehmen und zu attackieren. Aber wir haben auch Phasen gesehen, in der wir noch nicht bereit genug gewesen sind. Defensiv sind wir mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Würzburg hat fast alle 50-50 Bälle gewonnen. Das müssen wir besser machen, da müssen wir uns steigern. Insgesamt sind wir aber natürlich glücklich, mit so einem tollen Sieg in die Saison zu starten“, erklärte Headcoach Sebastian Gleim.