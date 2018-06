Bei schlechten Scherzen versteht Polizei keinen Spaß

In Klopapier eingewickelte Autos und ausgehängte Gartentürchen: Solche Scherze haben in der Walpurgigsnacht Tradition. Doch nicht alles, was in der Nacht zum 1. Mai angestellt wird, ist lustig oder gar harmlos. Bei schlechten Scherzen versteht auch die Polizei keinen Spaß. Die Maiennacht sei kein Freibrief, um über die Stränge zu schlagen, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Bernhard Kohn, der appelliert, den Verstand einzuschalten und niemand zu gefährden.

Streiche gehören zu der Nacht zum 1. Mai dazu. Und das sei auch in Ordnung, so lange sie im Rahmen bleiben, sagt Kohn. Der Spaß höre allerdings auf, wenn Dinge beschädigt oder Gefahren verursacht werden. Wer Gegenstände kaputt macht, werde wegen Sachbeschädigung belangt, wer Dinge wegräumt, gerate in den Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Eine Straftat bleibt eine Straftat, auch in der Maiennacht, betont der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Auf gar keinen Fall zu tolerieren seien gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Ausgehobene Gullideckel seien ebenso wenig lustig wie Gegenstände, die auf die Straße gestellt werden, am besten noch an unbeleuchteten Stellen oder in Kurven, mit dem Vorsatz, einen Unfall herbeiführen zu wollen. Wer so handelt, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen, von Wiedergutmachung ganz zu schweigen, sagt Kohn.

Finanzielle Schäden würden auch durch vermeintlich harmlose Utensilien wie Senf, Ketchup oder Zahnpasta entstehen, mit denen Autos beschmiert werden. Diese vermeintlichen Späße könnten erhebliche Lackschäden verursachen, die nur sehr kostspielig wieder zu beheben seien. Alles andere als lustig sei auch das Werfen von Eiern gegen Hauswände oder das Anzünden von Klopapier, das am Scheibenwischer von Autos befestigt wird. Wer dabei ertappt wird, könne zu Schadensersatzzahlungen verurteilt werden.

Für Eltern, die ihre minderjährigen Kinder ohne Begleitung in der Maiennacht um die Häuser ziehen lassen, hat Kohn kein Verständnis. Einerseits würden die Erziehungsberechtigten ihre Sprösslinge von der Schule abholen, damit sie nur heil nach Hause kommen, aber andererseits lassen sie sie in der Nacht zum ersten Mai unbeaufsichtigt auf die Straße. Und das zu Zeiten, in denen sie nicht mehr unterwegs sein dürften. Kohn appelliert an die Eltern zudem, ihre Zöglinge über die Folgen und Risiken ihrer Streiche aufzuklären und ihnen klare Regeln mit auf den Weg zu geben.