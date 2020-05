Bei Reparaturarbeiten vom Dach gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 23-jähriger Mann in eine Klinik gebracht worden, der am Freitagabend in Gerstetten von einem Dach gestürzt war.

Gegen 19 Uhr war der 23-Jährige auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit Reinigungsarbeiten einer Photovoltaikanlage beschäftigt. Als der Mann das Dach betrat, brach es durch. Der Mann stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe. Der 23-Jährige trug dabei schwere Verletzungen davon und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik nach Ulm verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.