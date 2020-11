Bei Glätte ins Schleudern gekommen

Die Straßenglätte ist einem 20-jährigen Autofahrer am Donnerstagmorgen geriet gegen 4.50 Uhr auf der B19 zum Verhängnis geworden. Er wurde verletzt, als er in Fahrtrichtung Unterkochen ins Schleudern kam und mit der Leitplanke kollidierte. Sein Auto kam im rechten Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro. Der Fahrzeuglenker kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.