Bei „Get back“ wechselt die Besetzung

Am kommenden Wochenende wird Lee Mayall als der Heidenheimer Saxofonist Lee Mayall als Special Guest des Liederabends „Get back“ am Aalener Stadttheater abgelöst. Am 24. und 25. Februar und am 1. März übernimmt die Rolle des Ehrengasts die Schauspielerin Angela Noller, vielen Aalener Theaterbesuchern aus „Moliere!“ vom vergangenen Sommer bekannt. Noch sieben Mal ist der Liederabend beim Aalener Stadttheater im Wi.Z in der Ulmer Straße zu sehen. Neben den Hauptdarstellern (von links) Diana Wolf, Philipp Dürschmied, Bernd Tauber, Arwid Klaws und Pianist Claus Wengenmayr steigt als Angela Noller mit ein.

Noller ist gebürtige Engländerin und stammt aus York. Sie stand bereits oft auf internationalen Bühnen und war zuletzt Mitspielerin im Spielclub Ü40 des Aalener Theaters. Ihre zwei Kinder leben in England.

Termine (im Wi.Z): Samstag, 24. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr; Donnerstag, 1. März, 20 Uhr; Freitag, 9. März, 20 Uhr (Frauenvorstellung mit einer Sufragette); Sonntag, 18. März, 19 Uhr; Donnerstag, 22. März, 20 Uhr (im Anschluss „Theater trifft...“ Dr. Wolfgang Palm); Sonntag, 25. März, 19 Uhr. Karten: Telefon 07361 / 522600, E-Mail kasse@theateraalen.de oder www.reservix.de. Infos: www.theateraalen.de