Bei der Hüttengaudi hagelt es Auszeichnungen

Der Ski-Club Braunenberg (SCB) hat seinen Saisonauftakt 2018/19 in der Skihütte am Ostalb-Skilift in Aalen gefeiert. Ressortleiter Uwe Kahlert hatte mit der Familie Bihr die Hütte winterlich gestaltet.

Im Rahmen der Veranstaltung haben der stellvertretende Vorsitzende Alexander Gölz und der Ehrungsbeauftragte des SCB, Willy Joas, langjährige Mitglieder mit der bronzenen, silbernen und goldenen SCB-Ehrennadel ausgezeichnet.

Für 15 Jahre geehrt wurden Marina Bader, Markus Blum, Christine Haase, Suse Köhler, Peter Mayer, Edmund Micko, Reinhold Schnepf, Susanne Stitz und Rolf Weihschedel. 25 Jahre lang dabei sind Brigitte Bihr und Jutta Jörg. Seit 40 Jahren halten Jürgen Hornung, Hubert Hirzel, Laurenz Hross, Bruno Neher, Raimund Schiegel und Ulrike Zauner dem SCB die Treuer. Die Skiläuferfigur für jahrelange Mitarbeit ging an Carolin Gölz, Maria Bihr

Die Ehrungen des Schwäbischen Skiverbandes nahm der Bezirksvorsitzende Ost, Andreas Schmidt, aus Heidenheim vor. Mit der Bronzenen Ehrennadel wurden Martin Bihr, Maria Bihr und Ennio Tavernar ausgezeichnet.

Die Ehrungen der Württembergischen Sportjugend verlieh der Sportkreis-Vorsitzende Manfred Pawlita. Die Bronzene Ehrennadel ging an Edmund Micko und die Silberne Ehrennadel an Klaus Stegmaier.

Bei der anschließenden Hüttengaudi heizte DJ Koschi den anwesenden Ski- und Snowboardfans für die kommende Saison mächtig ein.

Im neuen Winterprogramm des SCB sind insgesamt 15 Ski- und Snowboardausfahrten ins Allgäu, Österreich und Südtirol geplant. Das Opening zum Skigebiet Golm/ Vorarlberg findet am Donnerstag, 27. Dezember, statt. Die jährliche Kinder- und Jugend-Skifreizeit nach Südtirol- Skigebiet „Plose“ bei Brixen, findet vom 26. bis 30. Dezember statt.