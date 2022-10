Bei der Gesundheitskonferenz geht’s um den Ärztemangel

Am Donnerstag, 27. Oktober, findet um 19 Uhr die 17. öffentliche kommunale Gesundheitskonferenz des Ostalbkreises in der Cafeteria des Beruflichen Schulzentrums Aalen statt. In diesem Jahr geht es um Probleme und Herausforderungen, denen sich der Ostalbkreis aktuell und in den kommenden Jahren bei der Gesundheitsversorgung stellen muss. Außerdem werden innovative zukunftsorientierte Lösungsansätze präsentiert. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Bei der Veranstaltung wird ein Überblick über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Probleme im Bereich der haus- und fachärztlichen Versorgung in Deutschland und im Ostalbkreis gegeben und den Fragen nachgegangen, welche Rolle die unterschiedlichen Akteure dabei vor allem in ländlichen Regionen spielen und was die Bevölkerung im Ostalbkreis selbst tun kann, um die Situation zu verbessern.

Auch wird darüber informiert, mit welchen Maßnahmen versucht wird, die Versorgung weiterhin zu gewährleisten. Allen Besucherinnen und Besuchern bietet sich im Anschluss die Möglichkeit, bei einer Podiumsdiskussion eigene Anregungen und Gedanken mit einzubringen.

Online-Anmeldung unter https:// veranstaltungen.ostalbkreis.de/events/ gesundheitsversorgung/

Anmeldung per Telefon unter 07361 / 503-1120, per E-Mail an gesundheit@ostalbkreis.de