Der Griff nach Gold und auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen, ist für viele Sportler das oberste Ziel. Doch besonders im Nachwuchssport ist es enorm wichtig junge Sportler behutsam heranzuführen, ohne den Spaß und die Leidenschaft vor lauter Ehrgeiz aus dem Auge zu verlieren. Ganz nach diesem Motto traten drei Aalener Jungdelphine bei den württembergischen Meisterschaften der Jahrgänge D bis E-Jugend in Böblingen an. Die drei Sportler brachten es Angesichts der enormen Pflichtzeiten, die im Vorfeld vom Verband gefordert wurden, auf stolze 12 Starts.

Im ersten Wettkampfabschnitt galt es sich im obligatorischen Beine -Wettbewerb zu beweisen. Seit einigen Jahren gehört dies zum Konzept des Württembergischen Verbandes, um die Trainer zur intensiven Beinarbeit im Trainingsbetrieb zu animieren. Das vom SCD Aalen angewandte Swimstar-Konzept schließt sich dieser Auffassung an. Finja Wiegand (Jahrgang 2009) konnte hierbei im großen Teilnehmerfeld den 17. Platz über 50 Meter Freistil erstrampeln.

Der 9-jährige Michael Hees wurde in der selben Disziplin Elfter von 24 gestarteten Athleten. Pauline Heineke (2007) war mit Platz zehn über 50 Meter Freistilbeine sogar noch einen Platz besser. Sie hatte an diesem Wettkampfwochenende mit Schulterschmerzen zu kämpfen, wollte aber unbedingt an den Start gehen, um den Lohn ihres Trainingsfleißes der vergangenen Wochen zu bekommen. Heineke schwamm über 50 Meter Freistil gute 36,42 Sekunden blieb damit aber etwas über ihrer Bestzeit. In ihrer eigentlichen Hauptlage Brust verpasste sie in 0:46,31 knapp eine Top-Platzierung. Finja Wiegand hatte neben ihrer Beinestrecke auch die Pflichtzeiten für 50 und 100 Meter Freistil im Vorfeld erbracht. Obwohl ohne Druck angetreten, war sie bei ihrer ersten Meisterschaft sichtbar nervös. So liefen die 100 Meter Freistil nicht optimal, aber sie konnte wichtige Erfahrungen für ihre Schwimmzukunft sammeln. Besser gelang ihr der Start über 50 Meter Freistil, auf denen sie nach 0:43,75 Sekunden an der Anschlagsmatte anschlug.

Hees mit meisten Starts

Mit sechs Einzelstart hatte Michael Hees das größte Pensum der Aalener Delphine zu absolvieren. Hees hatte es allerdings mit starker Konkurrenz zu tun. Im 50 Meter-Rücken-Rennen reichte es ihm dennoch in 0:46,49 zu Rang sechs von 27 Teilnehmern. Ebenfalls Platz sechs stand für ihn nach guten 01:25,06 über 100 Meter Freistil zu Buche.

Im 50 Meter Freistillauf zeigte er seine ganze Klasse und steigerte seine Platzierung in 0:37,40 auf den fünften Platz von 31 Startern. Noch enger an einer Medaille sollte es für ihn über 50 Meter Brust vorbeigehen. In 0:48,20 Minuten kam Hees mit 41 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf den Drittplatzierten als Vierter ins Ziel Den Abschluss bildete für ihn das 200 Meter-Freistilrennen, in dem er nochmals Platz fünf in 03:03,36 belegte. Angesichts dieser tollen Leistungen und jedes Mal mit neuer Bestzeit musste er aber nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. In der Mehrkampfwertung Freistil belegte er in der Summe aller Freistilstrecken Platz drei. Mit der Bronzemedaille um den Hals konnte er so den Heimweg antreten.