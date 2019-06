Behörden warnen vor Waldbrandgefahr im gesamten Bundesland - mit diesen Folgen

Die Prognosen sagen zum Wochenende hin für die Region eine hohe Waldbrandgefahr voraus. Das teilt das Ministerium für ländlichen Raum mit.

Ein umsichtiges Verhalten der Waldbesucher ist die Grundvoraussetzung, um Waldbrände zu verhindern. Forstminister Peter Hauk

„Die hochsommerlichen Temperaturen haben im Wald die Bodenvegetation, Laubreste, Nadelstreu und auf dem Boden liegende Äste und Reisig stark ausgetrocknet. Ein umsichtiges Verhalten der Waldbesucher ist die Grundvoraussetzung, um Waldbrände zu verhindern“, teilt Forstminister Peter Hauk mit. 2018 habe es im Land 26 Waldbrände mit einer Gesamtfläche von rund 5,2 Hektar gegeben.

Es folgt eine Erklärung, wie dieses umsichtige Verhalten auszusehen hat: „Das Feuermachen im Wald ist ohnehin nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Ein Feuer muss auch dort immer beaufsichtigt sein und ist vor dem Verlassen unbedingt vollständig zu löschen. Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist im Wald tabu.“

Minister Hauk betont, dass „ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer verheerende Folgen haben“ könne.

Auch herrsche von März bis einschließlich Oktober in den Wäldern im Land ein generelles Rauchverbot.

Baden-Württemberg kein typisches Waldbrand-Bundesland

Im Zweifelsfall sollen Forstbehörden das Grillen im Wald je nach lokaler Gefährdungslage komplett verbieten.

„Im Vergleich zu Ländern, wie beispielsweise Brandenburg, ist Baden-Württemberg kein ausgesprochenes Waldbrandland“, so Hauk

Grund dafür sei „ein höheren Anteil an Laub- und Mischwäldern“. Völlig ausgeschlossen seien Waldbrände in Baden-Württemberg aber natürlich nicht.

Nach Zahlen des Landesbetriebs ForstBW sei es in 2018 in Baden-Württemberg zu insgesamt 26 Waldbränden mit einer Gesamtfläche von 5,2 Hektar gekommen.

Waldbrandgefahr: Das müssen Sie wissen

Diese akute Gefährdungslage ist im Ostalbkreis nicht ganz so drastisch. Auf einer fünfstufigen Skala herrscht in der Region nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag und Freitag die Stufe 2, Samstag die Stufe 4, Sonntag die Stufe 5 und Montag die Stufe 4. Die Werte liefert die Station in Ellwangen-Rindelbach.

Aktuelle Karte des DWD zur Waldbrandgefahr

„Nach Einschätzung unseres Dezernats Wald und Forstwirtschaft besteht für den Ostalbkreis derzeit allerdings noch keine erhöhte Waldbrandgefahr“, sagt Sprecherin Susanne Dietterle.

Der Grund: die Waldbestandsarten und der noch grüne, grasige und krautige Unterwuchs, der erst am vergangenen Wochenende noch durch die Regenfälle ausreichend Feuchtigkeit bekommen habe.

Deshalb habe die Forstverwaltung des Ostalbkreises momentan noch keine Maßnahmen vorgesehen.

Unter der Trockenheit leiden außer grillwütigen Waldbesuchern übrigens vor allem junge Bäume, die erst vor Kurzem eingepflanzt wurden.

Sie kommen bei länger anhaltender Trockenheit in Trockenstress. Ihre Wurzeln reichen nicht tief genug in den Boden hinein, um sie ausreichend mit Wasser zu versorgen.

