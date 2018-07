Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik

Die Hochschule Aalen und die Parkschule Essingen haben eine Bildungspartnerschaft geschlossen. Diese Partnerschaft soll nicht nur die technisch-naturwissenschaftliche und ökonomische Bildung fördern. „Die Hochschule Aalen möchte durch solche Partnerschaften zur Studien- und Berufsorientierung beitragen“, erklärt Miriam Bischoff von der Zentralen Studienberatung der Hochschule Aalen. „Das naturwissenschaftlich-technische Profil an den Partnerschulen stärken wir durch Angebote der Hochschule“, ergänzt Susanne Garreis, Leiterin des explorhino Kursprogramms: „Schülerinnen und Schülern soll Begeisterung für selbstorganisiertes Lernen nahegebracht werden.“ In einer Bildungspartnerschaft stellt die Hochschule ihre Studiengänge vor, fördert einzelne Schülerinnen und Schüler oder kleine Gruppen bei Projekten, bietet Praktikumsplätze an und hält Fachvorträge. „Mit den Bildungspartnerschaften haben wir die Möglichkeit, gezielter auf die Bedarfe der Schulen einzugehen und passgenaue Angebote zu bieten“, sagt Miriam Bischoff.

Die Hochschule engagiert sich schon länger im Bereich der schulischen Kooperation, wobei die allgemeine Studierendenberatung und explorhino dabei die wichtigste Rolle spielen. „Ab jetzt haben wir konkrete Ansprechpartner an der Hochschule und damit kurze Kommunikationswege“, betont Oberstudienrat Michael Bischoff, an der Parkschule verantwortlich für den Fachbereich Naturwissenschaft und Technik. „Nicht jede Schülerin und jeder Schüler kann sich vorstellen, wie es an einer Hochschule aussieht und wie dort gearbeitet wird.“ Darum werden die Angebote nun verbindlich ins Curriculum der Gemeinschaftsschule übernommen.

Anschlussmöglichkeiten nach dem Abitur

Schulleiter Heinrich Michelbach ist vor allem wichtig, dass die Partnerschaft allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt: „Lernenden auf unserem gymnasialen Niveau können wir ab jetzt auch die Anschlussmöglichkeiten nach ihrem Abitur vermitteln. Im grundlegenden Niveau wecken wir die Begeisterung für Technik und Wirtschaft.“ Und nicht zuletzt in der Arbeitsweise sieht der Schulrektor eine große Schnittmenge zwischen Schule und Hochschule: „Studierende müssen heute die Kompetenzen haben, die wir an der Gemeinschaftsschule vermitteln: Teamgeist, Eigeninitiative und selbstorganisiertes Lernen.“ Im Mitmachmachmuseum und Schülerlabor von explorhino erfahren auch jüngere Schülerinnen und Schüler ganz praktisch die Faszination der Naturwissenschaften. „Das neue Mitmachmuseum mit seinen Hands-on-Exponaten und dazu passenden Experimentierkursen für Schulklassen bietet den idealen Einstieg in naturwissenschaftliche oder technische Themen. Ergänzend können die Kinder und Jugendlichen in der Kinder-Uni, in Praktika und in nachmittäglichen Forscher-AGs ihren Entdeckergeist entwickeln.