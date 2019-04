80 Jungen und Mädchen haben mit großer Begeisterung am Jugend-und Kindertag (JuKi-Tag) des ökumenischen Mittelpunktteams in der Waldhausener Gemeindehalle teilgenommen. Das Thema hieß „Beten, hilft das wirklich?“

Zunächst gab es einen fröhlichen Auftakt mit viel Bewegung und gemeinsamen Singen. Die JuKi-Tag-Band spielte unter anderem „Halli, Hallo herzlich willkommen“ und „Jesus ist mein bester Freund“. Leonie Sünder und Alex Blümel, die durch das Programm führten, wünschten den Kindern einen „wunderschönen Tag mit Gott“.

Ein Theaterstück unter der Leitung von Albrecht Ehrmann führte in das Thema des Tages ein. In dem Stück ging es um die irische Missionarin Amy Carmikle. Sie ist von Irland nach Indien gezogen und wollte so gerne auch braune Augen haben wie die Inder. Obwohl Gott ihre Gebete nicht erhört, ist sie letztlich zufrieden – trotz ihrer blauen Augen.

Das Thema Beten wurde in Gruppen, bei Spielen und beim Lernen von Bibelversen, vertieft. Die Antwort auf die Frage ob Beten hilft, war ein eindeutiges Ja. Beten ist jedoch kein Wunschkonzert, sondern ein Einlassen auf Gott und das Vertrauen darauf, dass er es richtig macht.