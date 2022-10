Begegnung und Gemeinschaft als Säulen kirchlicher Arbeit

Es ist ein würdiges Fest gewesen, mit dem am Freitag im Gemeindehaus die evangelische Kirchengemeinde das 30-jährige Bestehen des Cafés im Foyer gefeiert hat. Etwa 35 ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnnen waren der Einladung gefolgt und blickten zurück auf die drei vergangenen Jahrzehnte.

Nach der Begrüßung durch Cornelia Maier dankte Dekan Ralf Drescher Frieder Weinbrenner für die Idee eines Café und die langjährige Verantwortung. Zuvor hatte der Dekan den Wochenspruch der vergangenen und der kommenden Woche in den Mittelpunkt seiner Andacht gestellt. „Als Christenmenschen sollen wir nicht Unserer Angst oder den mächtigen Angstmachern dieser Welt das letzte Wort überlassen. Dazu will uns die frohe Botschaft der Bibel ermutigen“, so Drescher.

Gisela Schmid, langjährige Mitarbeiterin und damals Kirchengemeinderätin, erzählte von den schwierigen Anfängen, bis die Idee dann genehmigt und umgesetzt war. Pfarrer Bernhard Richter lenkte den Blick auf die Vielzahl der Begegnungen, die dieses Café ermöglicht hat. Viele Besprechungen hätten stattgefunden, manche hätten sich fast stammtischartig jeden Samstag im Café getroffen und manch einer hat den Kontakt zur Kirche wieder gefunden durch die offenen Türen des Gemeindeshauses am Samstag zur Marktzeit.

Richter erinnerte an die Zeiten, wo die Methodisten dem Café Heimat gegeben hätten, und auch an den Lockdown und die zwei Jahre, in denen das Café schmerzlich vermisst wurde. Marktmusik und Café am Samstag seien zu wichtigen Säulen der Gemeindearbeit geworden, so Richter. Im Anschluss erzählten einige Mitarbeiter Erlebnisse aus ihrer Zeit im Café.