Befreiungsschlag für VfB-Frauen

Was für ein Comeback. Die Ellenberger Fußballerinnen fegen in der Regionenliga den Tabellenzweiten Jebenhausen/Bezgenriet mit 4:1 vom Platz.

Regionenliga: Jebenhausen/Bezgenriet - VfB Ellenberg 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Fistonic (36.), 1:1 und 1:3 Starz (53., 69.), 1:2 Kraus (63.), 1:4 Gandolfo (90.).

Die Ellenberger Frauen drehten beim Tabellenzweiten der Regionenliga einen Halbzeit-Rückstand in einen Sieg und erzielten im Abstiegskampf einen Achtungserfolg. Jebenhausen/Bezgenriet fiel in der zweiten Hälfte auseinander und unterlag am Ende mit 1:4.

TSV Deizisau - TB Ruit 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sarah Maier (52.), 2:0 Vivien Liener (54.).

Die Ruiterinnen spielten sich zahlreiche Chancen heraus, vergaben diese aber zu leichtfertig. Die Deizisauerinnen machten es besser, spielten in Durchgang zwei schneller und entschieden die Partie innerhalb von zwei Minuten.

1.FC Normannia Gmünd – TSV Albeck 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Verena Essig (38.), 1:1 Annika Arnholdt (84. Elfmeter).

Beide Teams schenkten sich nichts. Gmünd versuchte zwar über ihre Mittelfeldmotoren Jessica Knaus und Nadine Urban immer wieder Nadelstiche zu setzen, jedoch hatte die Gästeabwehr das Geschehen meistens im Griff.

Das 1:0 für den TSV fiel dann überraschend in einer Phase, als sich die Normannia mehr Spielanteile erkämpft hatte. Mit dieser Führung ging es in Pause. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gmünderinnen mehr Chancen, aber irgendwie wollte der Ball an diesem Tag nicht ins gegnerische Gehäuse. So musste ein Foulelfmeter an Johanna Mangold in der 84. Minuten herhalten, den Spielführerin Annika Arnholdt unhaltbar zum Punktgewinn versenkte.

Bezirksliga: FC Stern Mögglingen - TV Steinheim 2:0 (1:0).

Tore: 1:0 Nadine Fauser (33.), 2:0 Sabrina Apprich (50.). Die Heimelf startete gut, aber auch Steinheim spielte zu Beginn gut mit. Mögglingen gelang durch einen abgefälschten Schuss die Führung. Nach der Halbzeit war Mögglingen das dominantere Team und erzielte in der Folge das entscheidende 2:0.

FV Sontheim/Brenz - FC Härtsfeld 6:0 (5:0). Tore: 1:0 J.Thumm (2.), 2:0 N.Baranyai (7.), 3:0 T.Straub 3:0 (10.), 4:0 J.Baldus (41.), 5:0 Eigentor (45.), 6:0 J.Mattes (54.).

Von Beginn an ergab sich ein Spiel auf ein Tor. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0 für den FV. In der zweiten Halbzeit hatten die Sontheimerinnen weitere gute Tormöglichkeiten. Doch nur eine dieser Chancen konnte von J. Mattes noch zum 6:0 verwerten.

FC Alfdorf - RSV Hohenmemmingen 3:3 (0:0). Tore: 0:1 Sabrina Maier (60.), 1:1 Leonie Nusser (64.), 2:1 Theresa Köngeter (66.), 2:2 Sabrina Maier (67.), 3:2 Sinah Zipser (75.), 3:3 Selina Domes (79.).

Alfdorf hatte den Tabellenzweiten aus Hohenmemmingen in Hälfte eins gut im Griff. Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild, allerdings war es der Favorit vom RSV, der in der 60. Minute in Führung ging. Doch Alfdorf kämpfte sich zurück. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit ständigen Führungswechsel. Am Ende trennen sich beiden Mannschaften verdient mit einer Punkteteilung und einem 3:3.

Kreisliga: Söhnstetten / Gerstetten - TSV Hüttlingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Michelle Birkle ( 9.), 0:2 Michelle Birkle (67.), 0:3 Lara Kübler (72.).

Die Hüttlinger gingen früh durch einen Fernschuss in Führung, verpasste es aber trotz zahlreicher Chancen nachzulegen. Die SGM Söhnstetten / Gerstetten hatte Pech, als ein Fernschuss nur an die Latte ging. Im Anschluss entschieden die Gäste mit einem Doppelschlag die Partie für sich.