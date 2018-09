Befreiungsschlag für Neuler

Es war der sechste Anlauf und es steht weiter die Null auf der Habenseite beim FC Ellwangen. Auf dem Härtsfeld hielten die Jungs von Trainer Antis Chalkidis gut mit, unterliegen am Ende aber mit 1:3. Aufsteiger Wört dagegen verpasst einen Punktgewinn gegen Waldhausen nur knapp und verliert mit 2:3.

Unterkochen - Milan Heidenheim 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Hannemann (19.), 1:1 und 4:1 Viehöfer (37., 87.), 2:1 Kaufmann (50.), 3:1 T. Mittelbach (55.), 5:1 Feuchter (90.). Bes. Vorkommn.: Rote Karte Heidenheim (58.).

Unterkochen verschlief die ersten 30 Minuten völlig und sah sich daher mit einem Rückstand konfrontiert. Dann aber meldete sich die Heimelf zurück und hätte schon vor der Pause führen können. Nach der Pause drehte Unterkochen dann aber das Spiel und schraubte das Ergebnis auf 3:1. Nach der Roten Karte war etwas die Fahrt aus der Partie, ehe die Heimelf noch zwei Treffer nachlegte.

Neuler - Hofherrnweiler-Unterr. II 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Doppstädt (3.), 1:1 Vaas (7.), 2:1 Staiger (33.), 3:1 Egetenmeyr (44.), 4:1 Gentner (86.). Keine weiteren Angaben.

Lauchheim - Lorch 5:1. Keine weiteren Angaben.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen - Schnaitheim 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Leuze (39.), 2:0 Guyot (42.), 3:0 Ackermann (85.).

In den erste 30 Minuten war die SG, die etwas bessere Mannschaft, danach wurde Schnaitheim etwas stärker. Dennoch war die SG kurz vor der Halbzeit zweimal erfolgreich und ging verdient mit 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit versuchte Schnaitheim das Spiel zu drehen, konnte aber keine Oberhand gewinnen, da die SG kämpferisch und spielerisch stark dagegen hielt. In der 85. Minute erzielt die Heimmannschaft dann durch einen direkt verwandelten Eckball den Endstand.

Neresheim - Ellwangen 3:1 (2:1). Tore: 0:1 S. Schultes (28.), 1:1 Dedic (29.), 2:1 Werner (38.), 3:1 Hajtic (90.). Zu Beginn standen die Abwehrreihen sehr sicher. Lukina ordnete die Abwehr und dirigierte sehr clever. Zu Chancen kamen dann aber die Gäste aus Ellwangen. Der Führungstreffer durch einen sehenswerten Freistoß ging daher auch in Ordnung. Neresheim zeigte sich aber nicht geschockt. Im Gegenzug wurde der Neresheimer Werner im Strafraum gefoult. Dedic verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Danach war es eine ausgeglichene Partie. Ellwangen spielte gut mit. Nach der Halbzeit übernahmen die Neresheimer allerdings die Spielkontrolle. Das entscheidende Tor erzielte Hajtic dann aber erst in der 90. Minute.

Wört - Waldhausen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 P. Fuchs (FE, 17.), 1:1 F. Yildiz (44.), 1:2 J. Hasenmaier (FE, 45.+2), 2:2 P. Heide (60.), 2:3 K. Mayer (77.). Bes. Vorkommn.: Rote Karte Wört (45.+2). Von Beginn an spielten beide Mannschaften nach vorne. Durch einen berechtigten Foulelfmeter konnte Wört in Führung gehen. Die Gäste antworteten mit wütenden Angriffen, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Kurz vor der Pause ging es dann aber Schlag auf Schlag: Durch eine Einzelaktion gelang der Ausgleich und wenig später bekamen die Waldhausener ebenfalls einen Foulelfmeter zugesprochen, der das 2:1 bedeutete. Als der Torhüter den Ball aus dem Netz holte und nach vorne warf traf er den Schiedsrichter im Rücken und erhielt dafür die Rote Karte. Nach der Pause dominierten die Gäste, doch Wört kam zum Ausgleich. In der Schlussphase fiel dann doch noch der Siegtreffer für Waldhausen.