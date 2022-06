Beethoven und Goethe schauen vorbei

Prominente Gäste beim Theater der Stadt Aalen am kommenden Wochenende: Am Samstag, 11. Juni, um 20 Uhr steht im KubAA der musikalisch-szenische Abend „Beethoven 252 – Vorsicht, ansteckend!“ auf dem Programm. Am Sonntag, 12. Juni, um 18 und um 19.30 Uhr heißt es rund ums Schloss Fachsenfeld wieder „Goethe im Park – ein literarischer Spaziergang“.

„Beethoven 252 – Vorsicht, ansteckend!“: Viele Geburtstagsfeiern mussten wegen Corona immer wieder verschoben werden oder fielen aus – auch Beethoven blieb nicht verschont. In den Jahren 2020 (im Jahr seines 250. Geburtstages) und 2021 war es in Aalen möglich, ihn ansatzweise in den Mittelpunkt zu stellen. Aufgrund des großen Zuspruchs und Interesses von Seiten des Publikums soll das damalige Programm im nun 252. Geburtsjahr des Meisters im Theatersaal des Kulturbahnhofs Aalen nochmals aufgeführt werden. Die Ausführenden sind der Meinung: „auch Beethoven ist ansteckend!“

Beethoven (Arwid Klaws) begegnet dabei vielen Figuren jeglichen Standes aus seinem damaligen persönlichen Umfeld, man lernt sie alle kennen, seine Mutter, seine fürstlichen Förderinnen, seine Liebschaften, auch seine Haushälterin (Margarete Lamprecht). Man erlebt seine Jugend, die Zeit seiner Erfolge, seine Krankheiten und sein Sterben, in spannendem Wechsel mit vielen seiner Klavierwerke aus allen Schaffensphasen (am Flügel: Hans-Roman Kitterer). Berühmte Klassiker wie „Für Elise“, „Appassionata“ und „Waldsteinsonate“ finden ihren Platz in dieser gespielten Biografie, genauso wie Beispiele der späten, sehr persönlichen und oftmals für die damalige Zeit völlig unverständlichen Werke. Die Interpreten wollen die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch ein Musikerleben und versuchen die Frage zu beantworten: Wie kann ein fast tauber Mensch so wunderbare Musik erschaffen? Die Mehrheit der Menschheit über die Jahrhunderte kann sich in diesem Urteil nicht irren.

„Goethe im Park“: Wer kennt es nicht, das vielfältige Werk von Johann Wolfgang von Goethe, zumindest den „Faust“, der auch die Abiturientinnen Jahr für Jahr beschäftigt? Wie kaum ein anderer hat Goethe die Verbindung von Natur und Kunst gesucht. Deswegen begegnen wir ihm im Garten von Schloss Fachsenfeld und erfahren auf einem Spaziergang durch den Park mehr von ihm, seiner Dichtkunst, seinen naturphilosophischen Betrachtungen und treffen dabei auch die eine oder andere Figur aus seinen Dramen.