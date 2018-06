Bedienung handelt mit Marihuana: Bewährungsstrafe

Das Aalener Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff hat eine 47 jährige Frau aus Aalen wegen des Handels mit Marihuana zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss sie außerdem 80 Stunden in einer gemeinnützigen Einrichtung arbeiten.

Die Beschuldigte hatte die von Staatsanwalt Böhmer in seiner Anklageschrift erhobenen Vorwürfe eingeräumt, sodass die Verhandlung ohne Zeugenvernehmung erfolgen konnte. Im November 2016 durchsuchte die Polizei im Zuge von Ermittlungen gegen andere Verdächtige aus der Aalener Rauschgiftszene die Wohnung der 47 jährigen, die als Bedienung in einer Kneipe arbeitete. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler 63 Gramm Marihuana, geringere Mengen an Amphetaminen, sowie diverse Utensilien zum Portionieren des Rauschgifts. Die Menge an Marihuana hätte für über 500 Konsumeinheiten gereicht. Die Frau sagte aus, dass sie das Marihuana im Auftrag eines Bekannten weiter verkauft habe und dafür als Gegenleistung Marihuana zum eigenen Konsum erhalten habe. Dieser Bekannte ist mittlerweile rechtskräftig wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt.

Obwohl die Angeklagte einen durchaus robusten Eindruck machte, gab sie an, vor einem Jahr schwer erkrankt zu sein. Nach einem Aufenthalt in einer Lungenklinik habe sie deshalb sowohl das Rauchen von Joints als auch das Zigaretten rauchen von einem Tag auf den anderen aufgehört, da sie „noch ein wenig weiter leben will“. Wegen dieser Krankheit konnte sie auch beim ersten angesetzten Termin vor drei Wochen nicht vor Gericht erscheinen. Amtsrichter Martin Reuff hatte sich dies vom Ostalb Klinikum bestätigen lassen.

Knapp über der Grenze zum minder schweren Fall

Staatsanwalt Böhmer stellte in seinem Plädoyer fest, dass die aufgefundene Menge an Marihuana ganz knapp über der Grenze zu einem minder schweren Fall liegt. Angesichts des Geständnisses und keiner einschlägigen Vorstrafen hielt er eine 10 monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung und die Ableistung von 80 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung für Schuld - und Tatangemessen. Rechtsanwalt Klaus Grimmbacher stellte das Strafmaß in das Ermessen des Schöffengerichts. Die Angeklagte bereute ihre Taten, gelobte Besserung und nahm noch im Gerichtssaal das Urteil an, das somit rechtskräftig ist. (gk)