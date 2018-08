Beamtenbesoldung soll auf den Prüfstand

Bei der Kreisversammlung des Verbands der Verwaltungsbeamten sind langjährige Mitglieder geehrt worden.

Verbandsgeschäftsführer Harald Gentsch ging unter anderem auf die Forderung des Verbands ein, die Eingangsbesoldung von A 9 nach A 10 anzuheben. Die Besoldung im Beamtenbereich gelte es insgesamt auf den Prüfstand zu stellen, angesichts des Fachkräftemangels. Er freute sich darüber, dass die Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich endlich aufgehoben worden ist.

Gentsch sprach auch die immer noch höhere Wochenarbeitszeit bei Beamten und stellte klar, dass ein Streikrecht mit dem Berufsbeamtentum nicht vereinbar sei. Allerdings resultiere daraus auch der Anspruch auf eine angemessene Alimentation, was auch die Pension mit einschließt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Rainer Fünfgelder, Jürgen Koblischke und Klaus Roos geehrt, für 40 Jahre Hans Beisswanger und Friedrich Kopper und für 50 Jahre Hartmut Bellinger und Bernd Schweizer.

Gentsch und Vorsitzender Lars Freytag betonten, es sei etwas ganz Besonderes, wenn jemand dem Verband so lange Zeit die Treue halte. Zuvor hatten die Mitglieder die Lernfabrik 4.0 an der Technischen Schule in Aalen besichtigt.