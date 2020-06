BBL: Hakro Merlins unterliegen Bayern München

Die ohnehin schon angespannte Personalsituation bei den Hakro Merlins verschlimmerte sich vor dem Spiel gegen den FC Bayern München Basketball noch einmal: Mit DeWayne Russell fiel der nächste Schlüsselspieler im Team von Tuomas Iisalo aus. Obwohl die beiden Jugendspieler Aleksa Kovacevic und Vladan Lazic mit viel Selbstvertrauen in die Bresche sprangen und auch Liam Carpenter mehr Spielzeit bekam, konnten die Youngsters nichts an der 79:110-Niederlage ändern.

Die Anfangsphase des Spiels war sehr defensivgeprägt und beiden Mannschaften unterliefen einige Fehler im Angriff. Durch eine aggressive Verteidigung gerieten die Hakro Merlins früh in Foul-Probleme. Nach dem Brembly-Treffer zum 11:11 sah sich Bayern-Coach Oliver Kostic zur ersten Auszeit gezwungen. Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Münchner das Ruder und zogen davon. So ging es mit 11:26 in die erste Pause.

Die Crailsheimer starteten mit einem 6:0-Lauf in den zweiten Spielabschnitt, dann dominierte wieder der deutsche Meister das Geschehen. Durch Foul-Trouble von Javontae Hawkins und David Brembly musste Iisalo vor der Halbzeit die Rotation stark verändern. Nach 20 Minuten führten die Münchner 35:51. Mit ihren vierten Fouls mussten Hawkins und Brembly früh in Hälfte zwei wieder auf die Bank. Bei den Merlins waren es Maurice Stuckey und vor allem der chilenische Nationalspieler Sebastian Herrera, die das Scoring in dieser schweren Phase übernahmen. Beim Stand von 56:86 endete der dritte Abschnitt.

Im letzten Viertel war die Begegnung bereits entschieden. Bei den Crailsheimern war klar erkennbar, dass die Kräfte nachließen. Beide Teams agierten in der Defensive unkonzentriert, sodass einige einfache Punkte auf beiden Seiten folgten. Insgesamt waren das erste und das dritte Viertel entscheidend für die am Ende deutliche 79:110-Niederlage der Crailsheimer.

„Es ist derzeit enorm schwierig für uns mit dieser kurzen Rotation. Uns fehlen fünf Spieler aus dem Kader der Hauptrunde“, sagte Iisalo nach dem Spiel. Dennoch sei das Wichtigste in einem solchen Spiel nicht das Resultat auf dem Scoreboard, sondern Teambasketball mit hoher Intensität zu spielen und immer alles zu geben. „Unabhängig vom Endergebnis muss man festhalten, dass wir mit mehreren jungen Regionalligaspielern gegen Euroleague-Spieler angetreten sind.“