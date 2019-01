BBL: 99:94 - Merlins feiern Big Points

Was für ein Spiel. Die Hakro Merlins Crailsheim haben einen fast schon sicher geglaubten Sieg im Abstiegskampf gegen die Basketball Löwen Braunschweig beinahe noch aus der Hand gegeben. Doch nach einem 86:86 nach dem vierten Viertel und dem anschließenden 99:94 in der Overtime sorgten die Merlins dann doch für grenzenlosen Jubel bei den Anhängern der Zauberer im Hexenkessel Arena Hohenlohe.

Nein, es war kein Spiel für schwache Nerven am Mittwochabend. Die Garanten für Sieg des Tabellen-17. waren dabei DeWayne Russel (21 Punkte) und Sherman Gay (18 Punkte). Die beiden steuerten die meisten, der 99 Punkte für den abstiegsbedrohten Bundesligisten bei. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren dabei alles andere als rosig. Schließlich kamen die Löwen aus Braunschweig mit einer Serie von neun Siegen aus den letzten zehn Spielen in die Arena. Die Merlins (in 2019 noch unbesiegt) zeigten sich dennoch von Beginn an unbeeindruckt und waren sofort hellwach. Zwar konnten sich die Löwen die Führung erspielen, die Merlins aber blieben steht ins Reichweite. Nach dem ersten Viertel stand ein leichter Rückstand von 24:27 auf der Anzeigetafel. Was die Merlins dann aber im zweiten Viertel abzogen, das brachte die Halle mit rund 2000 Zuschauern zum kochen.

Hausherren mit 13:0-Lauf

Frenetisch angefeuert spielten sich die Merlins in einen regelrechten Rausch und drehten die Partie mit einem 13:0-Lauf in eine 37:27-Führung. Die Gäste aus Braunschweig wirkten in dieser Phase einfallslos und scheiterten oftmals an der Defense der Crailsheimer. Gästecoach Frank Menz war außer sich und versuchte sein Team zu ordnen und umzustellen. Mit Erfolg. Braunschweig kam wieder besser ins Spiel, begünstigt durch einige schlampige Aktionen der Hausherren. Dennoch steigerten sich die Merlins bis zur Halbzeit noch einmal und gingen so mit einer 50:44-Führung in die Pause. Auch im dritten Viertel zeigten die Merlins eine gute Vorstellung und gingen schließlich mit einer 73:62-Führung ins letzte Viertel. In diesem legten dann die Gäste aus Braunschweig noch einmal eine Schippe darauf und konnten sich kurz vor Ende tatsächlich die Führung ergattern. Bei den Crailsheimern flatterten nun die Nerven und leichte Ballverluste legten das fehlende Selbstvertrauen offen. Doch dann zeigten die Merlins Moral und kämpften sich in einem Herzschlag-Krimi mit 86:86 in die Overtime.

„Die ersten 30 Minuten haben wir uns bei den Rebounds gut geschlagen. Da war dann aber unser großes Problem im vierten Viertel, indem wir es fast verschenkt haben“, sagt Headcoach Tuomas Iisalo. In der fünfminütigen Nachspielzeit übernahmen die Merlins wieder die Initiative und schraubten das Ergebnis auf 99:94 in die Höhe. Ein wichtiger Sieg auf dem langen Weg Richtung Klassenerhalt. „Es war ein gutes Spiel von Crailsheim. Wir haben die vergangenen Wochen oft über unseren Verhältnissen gespielt. Anscheinend haben uns nun die paar Tage Pause zwischen dem vergangenen Spiel und dem Spiel gegen Crailsheim nicht gut getan“, sagt Löwen-Coach Frank Menz. Am Samstag treffen die Hakro Merlins dann bereits auf den Tabellen-13. aus Würzburg.