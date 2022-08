Bauwagen wartet auf junge Entdecker

Das Beste aus zwei Welten – Außenraum und Innenraum: Ab Oktober stehen in Fachsenfeld freie Plätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung. Anmelden kann man Kinder ab drei Jahren ab sofort. Der Bauwagen für die städtische Natur-Kita „light“ in Fachsenfeld wurde geliefert. In Millimeterarbeit und mit tatkräftiger Unterstützung der Fachsenfelder Gartenfreunde wurde der Bauwagen auf dem ehemaligen Festgelände aufgestellt und bietet ab Oktober Platz für bis zu 20 Kinder ab drei Jahren mit einer täglichen Öffnungszeit von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Um die Betreuungssituation in Aalen zu entlasten, hat die Stadt 120 000 Euro für die Anschaffung eines Bauwagens und Gestaltung des Außengeländes investiert.

Dabei entwickelte sich bei der Standortsuche eine Kooperation mit den Fachsenfelder Gartenfreunden. Das Gelände des Vereins erwies sich als idealer Standort: Toiletten sind vorhanden und wurden kindgerecht umgebaut. Zudem kann das Vereinsheim durchgehend mitgenutzt werden und bietet damit eine optimale Schlechtwetter-Alternative oder auch einfach nur eine räumliche Abwechslung im Kita-Alltag.

Die Natur-Kita „light“ dient als Interimslösung bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus einer dreigruppigen Kita an der Reinhard-von-Koenig-Schule. Nach Inbetriebnahme werden die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern in den Neubau umziehen.

Die Firma Wagenbau Junginger aus Nattheim überzeugte mit einem durchdachten Konzept und bietet mit ihrem Bauwagen einen hochwertigen Raum für Fachsenfelder Naturentdecker. Der Wagen enthält alles, was eine Natur-Kita „light“ braucht: von Tischen mit einem eigens entwickeltem Klappmechanismus, Bänken, Einbauschränken, einem Spülbecken bis hin zu einer Heizung für die kalten Tage.

Die Leiterin der neuen Kita, Nicole Haas, und ihre Stellvertretung, Daniela Beißwanger, freuen sich, mit der Natur-Kita „light“ im Aalener Teilort Fachsenfeld ein ganz besonderes pädagogisches Konzept anbieten zu können. In dem Konzept verknüpfe sie „das Beste aus zwei Welten – dem Außenraum und dem Innenraum“ mit dem Fokus auf Naturerfahrungen. Somit ermöglichen sie den Kindern eine Vielzahl an Erfahrungsmöglichkeiten zum Forschen, Entdecken und Staunen.

Täglich geht es hinaus in die Natur, sei es auf dem Gelände der Gartenfreunde mit Wald, kleiner Streuobstwiese, die nähere Umgebung oder direkt in das Bodenbachtal.