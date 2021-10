Ein Bauwagen ist am Montag gegen 16 Uhr beim Sportplatz Am Schönbach in Brand geraten. Nach ersten Einschätzungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Durch den Einsatz der Feuerwehr Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort kamen, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.