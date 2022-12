Bauunternehmen Franz Traub unterstützt soziale Projekte

Das Bauunternehmen Franz Traub aus Ebnat fördert das Projekt „Gesunde Chancen für Kinder und Familien – Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Ostalbkreis“ mit 2000 Euro. Die Geschäftsführer Franz Traub und Günter Schönherr sowie Harald Steidle von der Unternehmenskommunikation der Firma Traub haben im Aalener Landratsamt die Spende an Landrat Joachim Bläse übergeben. Das Netzwerk unter Federführung des Landratsamts befasst sich mit konkreten Maßnahmen zur Armutsprävention und -bewältigung, der Erhöhung der Teilhabe- und Verwirklichungschancen sowie der Stärkung der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit von Kindern und Familien. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas Ost-Württemberg hilft und berät in den Bereichen der Existenzsicherung, Unterkunft, Arbeit, Sucht und Krankheit und steht Menschen bei ihrer Wiedereingliederung in der Gesellschaft zur Seite. Der Regionalleiter der Caritas Ost-Württemberg, Markus Mengemann, nahm einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro entgegen. Für den Aalener Tafelladen, der eine wesentliche Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen darstellt, erhielt Pfarrer Bernhard Richter ebenfalls 1500 Euro. Das Bild (Foto: Landratsamt Ostalbkreis) zeigt von links Harald Steidle, Pfarrer Bernhard Richter, Franz Traub, Landrat Joachim Bläse, Günter Schönherr und Markus Mengemann.