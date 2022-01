Zwischen Freitagmittag 14 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr haben Unbekannte einen Baustellencontainer, der an der Baustelle an der Stadtkirche in der Innenstadt aufgestellt ist, mit Farbe beschmiert, wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden ist. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon: 07361 / 5240.