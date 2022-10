Baustellen in Aalen: Es wird weiter kräftig gebuddelt

Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen nehmen weitere Maßnahmen vor, um die Verkehrsinfrastruktur in Aalen weiter zu optimieren. Folgende Projekte sind im kommenden Monat in der Kernstadt und den Stadtteilen geplant:

Maßnahmen in Aalen:

Die Düsseldorfer Straße Höhe Stadtoval muss bis Dezember aufgrund der Einrichtung einer Bushaltestelle sowie des Einbaus eines Gehwegs halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Es ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Durch den Neubau des Fußgängerstegs zum Stadtoval kommt es im Bereich der Bahnhofszufahrt bis Ende Dezember zu Behinderungen.

Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses ist eine Fahrspur der Rombacher Straße sowie der Geh- und Radweg stadtauswärts noch bis Ende November gesperrt.

Wegen der Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Wohnen am Tannenwäldle“ muss in der Ziegelstraße bis September 2023 mit Behinderungen am Fahrbahnrand gerechnet werden.

Wegen des Neubaus des Wohnquartiers „Wilhelmshöhe“ ist in der Stuttgarter Straße die rechte Fahrspur stadteinwärts noch bis Mai 2023 gesperrt. Der Gehweg ist ebenfalls nicht nutzbar. Eine Umleitung für Fußgänger auf der Fahrbahn ist eingerichtet.

Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses kann es durch die Baustellenausfahrt an der Kreuzung Hegelstraße/Schellingstraße noch bis Ende 2022 zu Behinderungen am Fahrbahnrand kommen.

Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in der Bleichgartenstraße muss diese auf Höhe der Hausnummer 3 noch bis Ende November halbseitig gesperrt bleiben. Die Fahrbahnrestbreite beträgt viereinhalb Meter, sodass die Durchfahrt vom und zum Hallenbad gewährleistet ist. Der Gehweg ist ebenfalls nicht nutzbar. Fußgänger werden gebeten, den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten muss die Zebertstraße bis Dezember von der Hölderlin- bis zur Zebertstraße Hausnummer 43 voll gesperrt werden. Die Bushaltestelle „Hölderlinstraße“ kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Buslinie 79 fährt während der Bauzeit über die Hölderlinstraße und den Amselweg. Eine Umleitung für den Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer ist ausgeschildert.

Ab Anfang Oktober muss im Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring (ab Trafostation Brandenburgerstraße 19 bis Kreuzung Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring/Thüringer Straße) im Gehwegbereich für die Dauer von vier Wochen mit Behinderungen gerechnet werden. Der Grund hierfür sind Leitungsverlegungen der Stadtwerke im Auftrag der Stadt Aalen.

Maßnahmen in Wasseralfingen:

Aktuell läuft eine Maßnahme der Stadtwerke Aalen in der Braunenbergstraße und in der Moltkestraße, bei der Stromfreileitungen durch ein Erdkabel ersetzt werden. Es muss mit Behinderungen bis voraussichtlich Ende Oktober gerechnet werden.

Zwischen der Paul-Reusch-Straße und der Glückaufstraße (Weg nördlich des Kindergartens) werden ab Mitte/Ende Oktober bis Ende November Stromversorgungsleitungen seitens der Stadtwerke Aalen verlegt. Mit kleineren Behinderungen ist zu rechnen.

Maßnahmen in Waldhausen

Aufgrund eines Neubaus in der Deutschordenstraße in Waldhausen ist die Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 11 bis Jahresende halbseitig gesperrt. Der Gehweg in diesem Bereich ist bis Jahresende voll gesperrt. Eine Umleitung für Fußgänger ist eingerichtet.

In der Nikolausstraße wird derzeit noch bis Mitte November die Wasserversorgungsleitung erneuert. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Maßnahmen in Unterkochen

Wegen vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrhauses in der Aalener Straße muss zwischen dem Bahnübergang Wöhr und der Kocherstraße bis Ende des Jahres 2022 mit Behinderungen gerechnet werden.

Ab Ende Oktober bis Ende November muss im Gablonzer Weg (zwischen Hausnummer 2 und Breslauer Straße Hausnummer 2) mit Behinderungen gerechnet werden. Grund hierfür sind Leitungsverlegungen (Wasser und Straßenbeleuchtung) der Stadtwerke im Auftrag der Stadt Aalen.