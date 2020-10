Baustellen in Aalen behindern den Verkehr

In Aalen wird weiter kräftig gebuddelt. Im Oktober ist mit folgenden Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen

Die Zebertstraße muss für den Einbau von Versorgungsleitungen für ein Mehrfamilienhaus bis voraussichtlich 19. Oktober voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Gerok- und Hölderlinstraße umgeleitet. Im Zuge dieser Maßnahme erneuern die Stadtwerke auch Gas- und Wasserversorgungsleitungen.

In der Ziegelstraße ist für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Bereich zwischen den beiden Einmündungen Kantstraße Tannenwäldle und Kantstraße, Gaststätte Grauleshof bis Ende Oktober mit Behinderungen auf dem Geh- und Radweg zu rechnen. Umleitungen werden ausgeschildert.

Für die Verlegung von Verorgungsleitungen und Hausanschlüssen ist die Walkstraße im Bereich zwischen Hohe Straße und Jahnstraße noch bis Ende Oktober voll gesperrt. Die Stadtwerke Aalen verlegen hier Stromleitungen und Hausanschlüsse.

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Krautgarten-Birkenmahd II ist der Krautgartenweg in Ebnat bis Ende November voll gesperrt. In der Unterkochener Straße, im Lammweg und in der Nordstraße kann es gleichzeitig zu Behinderungen kommen.

In der Oberkochener Straße in Ebnat kommt es wegen Kanalerneuerungen bis Ende des Jahres abschnittsweise zu Vollsperrungen. Die Bushaltestelle wurde in die Ringstraße, Einmündung Toggenburgerstraße, verlegt.

Im Vorgriff zur Umgestaltung des Oberalfinger Ortskerns werden in der Ahelfingerstraße die Stromleitungen saniert. Bis Ende Oktober bleibt die Straße halbseitig gesperrt.

Ab Mitte Oktober wird die Dewanger Straße in Fachsenfeld bis voraussichtlich Mitte November voll gesperrt. Dort erfolgt der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und gleichzeitiger Einbau einer verkehrsberuhigenden Maßnahme.