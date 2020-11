Baustellen im Rettungsdienst: Was Notfallsanitäter nicht dürfen

„Hervorragend aufgesellt“ sehen AOK-Chef Hans-Joachim Seuferlein und der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Stoch die integrierte Leitstelle in Aalen, zuständig für die ganze Region Ostwürttemberg. Bei einem Gespräch richteten sie den Blick auf die Notfallversorgung im Land.

„Wer 112 wählt, will natürlich, dass am anderen Ende der Leitung jemand sofort abhebt, den Rettungsdienst losschickt und ihn bei der Ersten Hilfe telefonisch unterstützt, bis professionelle Hilfe eingetroffen ist“, sagt Hans-Joachim Seuferlein, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg. „Das funktioniert in Ostwürttemberg sehr gut. Die integrierte Leitstelle in Aalen zuständig für die ganze Region Ostwürttemberg ist dafür hervorragend aufgestellt.“

Die Leitstelle in Aalen hat mehrere Sicherheitssysteme, um etwa bei einem Stromausfall weiterhin handlungsfähig zu bleiben. „Jetzt muss der nächste Schritt folgen und diese mit den anderen 33 Leitstellen im Land miteinander vernetzt werden, damit bei einem Totalausfall eine Leitstelle die Aufgabe einer anderen übernehmen kann.“

Dem pflichtet der Landtagsabgeordnete und SPD-Landesparteichef Andreas Stoch bei. „Wir diskutieren seit 2006 in Baden-Württemberg über eine Neuordnung der Leitstellen gerade auch mit Blick auf die digitale Vernetzung. Doch ein Leitstellengesetz lässt weiter auf sich warten“, sagt Stoch. „In Corona-Zeiten sehen wir ja in vielerlei Hinsicht, was digital alles möglich ist. Die Vernetzung der Leitstellen sollte kein unüberwindbares Problem sein, aber es bedarf politischen Handlungswillens.“

In Baden-Württemberg werden an den 34 Leitstellen derzeit fünf verschiedene Programme zur Rettungskräfte-Disposition eingesetzt. „Selbst, wenn die Software vom gleichen Anbieter stammt, bedeutet das nicht, dass diese Leitstellen sich ohne weiteres vernetzen und im Sinne des Ausfallschutzes vertreten könnten“, betont Seuferlein. „Wir brauchen einen konkreten Zeit- und Fahrplan, um ein landesweites digital vernetztes Leitstellen-System zu etablieren.“

Eine weitere Baustelle des Rettungsdienstes sei die Rechtsunsicherheit der Notfallsanitäter, analysieren Stoch und Seuferlein. Seit 2014 werden im Rettungsdienst Notfallsanitäter ausgebildet, die vom Wissensstand her Medikamente geben könnten, aber aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Regelung dies nicht dürfen. Dies sei nur dem Notarzt vorbehalten.

„Wir wollen, dass unseren Versicherten im Notfall schnell und kompetent geholfen wird“, betont der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg. „Wir haben über 130 aktive Notfallsanitäter in Ostwürttemberg. Mit Blick auf die sinkende Zahl von Ärzten wäre es zu begrüßen, wenn in Berlin die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Notfallsanitäter die in ihrer Ausbildung erlernten Notfallmaßnahmen auch im Einsatz anwenden können, ohne in Gefahr zu sein, bestraft zu werden.“

Andreas Stoch will sich mit seiner Fraktion weiter dafür stark machen.