Baustelle: Lkw und Traktor stoßen zusammen

Auf der B 29 sind am Donnerstagnachmittag ein Lkw und ein Traktor zusammen gestoßen.

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Sattel-Lkws war gegen 15.20 Uhr auf der B29 von Mögglingen in Richtung Essingen unterwegs. Aufgrund der Baustelle ist dort aktuell die Streckenführung geändert, was der Mann zu spät erkannte. Anstatt nach rechts auf den neuen Teil der B 29 zu fahren, fuhr er geradeaus in Richtung der alten Strecke zur Hermannsfelder Brücke. Hierbei kreuzte er die Gegenfahrspur, sodass er mit einem entgegenkommenden 29 Jahre alten Traktor-Fahrer zusammenstieß. Dadurch wurde der Tank des Lkws abgerissen sowie der Sattelauflieger beschädigt. Der Kraftstoff des Lkws lief komplett aus. Über die ausgelaufene Menge konnte die Polizei am Donnerstag Nachmittag noch keine Angaben machen. Unklar war auch noch, ob Erdreich abgetragen werden muss.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nennenswerte Behinderungen für den fließenden Verkehr entstanden nicht, da die Fahrzeuge auf der alten Strecke standen. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Neben der Polizei befanden sich die Feuerwehr aus Essingen sowie Vertreter der Straßenmeisterei im Einsatz.