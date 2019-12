Baustelle der Kocherbrücke ist weiterhin im Zeitplan

Die Bauarbeiten an der Kocherbrücke in der Burgstallstraße verlaufen nach Plan. Seit wenigen Tagen ist der Rohbau der Brücke selbst abgeschlossen. Im Moment werden die Versorgungsleitungen, die an beziehungsweise im Umfeld der Brücke verlegt werden müssen, aus ihrer provisorischen Position wieder rückgebaut. Diese Arbeiten sind auch aufgrund der Vielzahl an Leitungen anspruchsvoll und stark witterungsabhängig. Der Kocherübergang an der Burgstallstraße ist wichtiger Kreuzungspunkt der verschiedenen Versorgungsleitungen. Gas- und Wasserhochdruckleitungen führen über die Brücke, ebenso wie Strom-, Telefon- und Breitbandleitungen sowie Kabel für die Straßenbeleuchtung. Einige von ihnen werden am neuen Brückenbauwerk angebracht und müssen verschweißt werden. Für die Rückverlegung der Leitungen ist je nach Witterungsverhältnissen der Zeitraum bis Ende Februar eingeplant.

Als letzte Bautätigkeiten werden dann im Frühjahr die Herstellung einer Querungshilfe, Belagsarbeiten sowie die Montage der Brückengeländer erfolgen. Einer Freigabe des Bauwerks im Mai steht nach heutigem Stand nichts im Wege.