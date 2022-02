Baumschutz auch auf Baustellen

Bäume sind ein wichtiger Baustein des Ökosystems. Sie tragen zum Artenschutz, zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung bei. Die Stadt Aalen hat daher einen Infoflyer zum Thema Baumschutz auf Baustellen erarbeitet.

Bäume tragen zum Artenschutz, zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung bei und bringen auch optisch Abwechslung in das Stadt- und Ortsbild. Sie bieten Lebensraum für Tiere und andere Pflanzen und sorgen für ein angenehmes Klima. Neben der Sauerstofferzeugung sind sie auch in der Lage, klimaschädliches CO2 zu binden und zu speichern und Staub aus ihrer Umgebungsluft zu filtern. Damit haben sie vor allem in bebauten Bereichen eine wichtige Funktion für die Qualität der Umgebungsluft. Insbesondere Laubbäume entziehen durch die Verdunstung von Wasser der Luft auch Wärme und kühlen somit die Umgebung ab. Durch Schattenwurf verhindern sie eine weitere Erhitzung von Flächen und Gebäuden. Bäume nehmen wie andere Pflanzen versickertes Wasser auf und verdunsten es. Die Verdunstungskühle wirkt der Überhitzung entgegen. Damit tragen sie zur Anpassung an immer häufiger auftretende Hitzeperioden bei.

Je älter ein Baum ist, umso großer ist seine ökologische und klimatische Bedeutung. Dabei sind sie durchaus selbst vom Klimawandel betroffen. Trockenheit, Hitze und Luftschadstoffe sind Stressfaktoren, wodurch Bäume anfälliger für mechanische Einwirkungen aus der Umwelt werden.

„Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Bäume auf Baustellen geschützt werden. Dies trägt zu einem positiven Wohnumfeld und einer qualitativen Stadtentwicklung bei“, sagt Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle.

Im Info-Flyer der Stadt sind die wichtigsten Regeln und Maßnahmen zum Schutz von Bäumen in Bereichen von Baustellen vom Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität zusammengefasst worden. Der Flyer liegt im Aalener Rathaus, in den Geschäftsstellen und Bezirksämtern der Teilorte aus und wird über das Bauordnungsamt jeder Baugenehmigung beigelegt.