Baumgarten berichtet aus Ruhuwiko

Über seinen Besuch in einer Gehörlosenschule in Tansania berichtet der Hörgeschädigtenseelsorger in der Region, Diakon Herbert Baumgarten, am Montag, 11. Mai, um 19.45 Uhr im Aalener Salvatorheim. Die Gehörlosenschule St. Vincent in Ruhuwiko (Tansania) ist eine Einrichtung der Vinzentinerinnen in Untermarchtal. Seit vielen Jahren wird sie unterstützt von der katholischen Kirchengemeinde Salvator in Aalen, und seit über einem Jahrzehnt engagiert sich dort auch die Justus-von-Liebig-Schule mit Anita Scheiderer. Seit 2010 besteht darüber hinaus eine Partnerschaft zwischen der katholischen Hörgeschädigtenseelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Gehörlosenschule in Ruhuwiko.

Zu Beginn dieses Jahres hatte der Hörgeschädigtenseelsorger in Ostwürttemberg, Diakon Herbert Baumgarten, die Gelegenheit, zusammen mit einer kleinen Reisegruppe die Schule zu besuchen. Zur großen Freude der 18 Schwestern, der Lehrkräfte und der Erzieherinnen konnte er auch namhafte Spenden der Kirchengemeinde Salvator und des Ostalbkreises überreichen. Zur Zeit werden dort 140 gehörlose Schüler aus dem gesamten Süden Tansanias unterrichtet. In fünf Internaten wohnen die sechs- bis 18-jährigen Mädchen und Jungen. Über seine Reiseeindrücke und die Notwendigkeit weiterer Unterstützung berichtet Baumgarten am Montag in seinem Vortrag. Alle Interessierten, Unterstützer und Wohltäter sind dazu eingeladen.