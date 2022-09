Baumann siegt - Spannung bis zum Schluss

Neresheim-Hochstatt (an) - Das Shoot-Out im Golf-Club Hochstatt ist bei den Spielern beliebt. Gerade die im Anschluss an das 18-Loch-Turnier stattfindende Ausscheidung der sechs Tagesbesten sorgt immer wieder für Spannungsmomente.

Nach 18-Loch konnte Henrik Schenk mit 42 Bruttopunkten beziehungsweise sechs Schlägen unter Platzstandard das beste Tagesergebnis notieren. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Luca Baumann mit 33 und Maximilian Stade mit 32 Bruttopunkten. Bei der auf den Bahnen 14 bis 18 stattfindenden Ausscheidung, dem Shoot-Out, werden die Karten neu gemischt. Am ersten Extra-Loch, der 14, musste Dieter Siegmann seine Titelambitionen begraben. An Loch 15 verließ Ben Gerlach das Glück und er schied im Stechen gegen Heiko Bittner aus. Loch 16 bedeutete das Aus für Maximilian Stade. Baumann, Schenk und Bittner gingen auf die 17. Bahn. Hier folgte das Aus für Bittner. Auf Bahn 18 legten sowohl Baumann als auch Henrik Schenk ihren dritten Schlag zum Parputt gut an die Fahne. Beide lochten zum Par und ein Stechen war nötig. Nach einem Pitch auf das Grün lag Baumanns Ball näher am Loch und er siegte.