Baukran führt zu Behinderungen

Im Zusammenhang mit dem Neubau der VR-Bank Aalen muss am Donnerstag, 10. Dezember, und Freitag, 11. Dezember, in der Wilhelm-Zapf-Straße ein Baukran aufgestellt werden. Die Ein-/Ausfahrt Wilhelm-Zapf-Straße muss deshalb an diesen beiden Tagen voll gesperrt werden. Die Wilhelm-Zapf-Straße (VR-Bank und ZOB-Tiefgarage) ist deshalb nur aus Richtung Norden (Wasseralfingen) anfahrbar.

Bedingt durch die Sperrung können auch die Bussteige 7 und 8 am ZOB von den Linienbussen nicht angefahren werden. Der Bussteig 7 (Abfahrten Firma Beck und Schubert und Omnibus Lang) wird an die Bahnhofstraße vor das ehemalige Postamt verlegt. Der Bussteig 8 der Firma OVA wird zu den Bussteigen 3/4 im ZOB verlegt. Die Bushaltestelle „Kreissparkasse-West“ (gegenüber Hotel Ibis Styles) wird von den Busunternehmen während der Bauzeit nicht angefahren.