Baufirmen stehen in den Startlöchern

Es besteht noch immer Frostgefahr im März, trotzdem werden einige Baustellen bereits in Angriff genommen oder fortgeführt. Die Baufirmen stehen bereits in den Startlöchern und warten auf die Wiederöffnung der während der kalten Jahreszeit geschlossenen Asphaltwerke. Im März ist mit folgenden Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen:

Noch in der Winterpause ist die Baustelle in der Bahnhofstraße zwischen dem Kreisel Curfeßstraße und der Eisenstraße, dort verlegen die Stadtwerke Aalen eine Fernwärmeleitung. Die Fahrbahn muss voraussichtlich ab Anfang Mai gesperrt werden. Der Verkehr wird auf Höhe der Einmündung Schleifbrückenstraße mit einer Baustellenampel geregelt. In der Bahnhofstraße wird zwischen der Schleifbrückenstraße und dem ZOB Einbahnverkehr angeordnet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juli.

Die Stadtwerke Aalen verlegen in der Heinrich-Rieger-Straße eine Fernwärmeleitung. Die Straße muss für die Fertigstellung der Bauarbeiten voraussichtlich ab Mitte April halbseitig gesperrt werden.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Schlatäcker II sind bereits am Laufen. Die Ziegelstraße muss dafür ab Ende März im Bereich zwischen der Kantstraße und Im Blümert halbseitig mit Ampelregelung gesperrt werden.

Die Bahnhofstraße wird vom Nördlichen Stadtgraben bis zum Kreisel Curfeßstraße in drei Bauabschnitten ausgebaut. Dazu bleiben die vorhandenen Teilsperrungen in diesem Bereich erhalten. Die Einfahrt in die Kanalstraße ist nur aus der Curfeßstraße möglich. Die Bahnhofstraße bleibt im Bereich ZOB auf Höhe Quartier am Stadtgarten für den Verkehr gesperrt. Fußgänger werden umgeleitet. Der Radverkehr durch die Kanalstraße und den ZOB ist nicht möglich. Dieser wird über den Nördlichen Stadtgraben, die Weidenfelder Straße, die Curfeßstraße, die Bahnhofstraße und durch die Wilhelm-Zapf-Straße umgeleitet. Die Maßnahme dauert bis voraussichtlich Juli.

In der Stuttgarter Straße hat der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses begonnen. Für die Baustellenrichtung muss bis voraussichtlich Ende November eine Fahrspur der Stuttgarter Straße Richtung stadtauswärts gesperrt werden.

Wegen des Einbaus einer Trafostation an der Einmündung Stuttgarter Straße / Friedrichstraße sind die rechten Fahrspuren in diesem Bereich bis 6. April gesperrt.

Wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung ist die Hirschbachstraße bis Mitte April zwischen Braunenstraße und Hermannstraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Voraussichtlich am 4. April beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Aalen-Waiblingen. Die Umleitungen sind ausgeschildert und werden in der Presse bekannt gegeben. Dauer der Baumaßnahme bis Oktober 2018.

Es ist möglich, dass sich die Termine aufgrund technischer oder witterungsbedingter Umstände ändern. Die Stadt Aalen bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen.