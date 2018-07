Bauern zieht's ins Internet

Landrat Klaus Pavel hat den offiziellen Startschuss zu einem neuen Internetportal, das Verbrauchern vorteilhafte Einkaufsmöglichkeiten bietet gegeben. Unter www.regionalvermarkter-ostalb.de kommen 37 bäuerliche Betriebe zur Selbstvermarktung zusammen.

Sie erhoffen sich viel vom Selbstvermarkterportal, surfen doch immer mehr ihrer Kunden durchs Internet. Warum also nicht auch Leberwurst, Brät, Kartoffeln, Honig und Bauernbrot dort anbieten? Preisvorteile dürften sich die Verbraucher allerdings nicht erhoffen, weiß der Ellwanger Landwirt Anton Wagner. „Direktvermarkter sind nicht günstiger als Supermärkte, aber sie bieten ein höheres Maß an Frische und Qualität.“ Landrat Klaus Pavel sieht im Internetauftritt die Chance, mehr Bewusstsein für die Region zu schaffen. „Gute Nahrungsmittel sind auch immer eine Vertrauensfrage“, meinte er und versprach: „Wir wollen viel für den Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe auf der Ostalb tun. Das gelingt jedoch am besten, wenn die Verbraucher ihren Warenkorb mit Produkten aus der Region füllen.“

Das Regionalvermarkterportal entstand aus einem studentischen Projekt an der Aalener Hochschule. Unter der Leitung von Professor Dr. Ulrich Holzbaur entwickelte der damalige Student Manuel Luis die Internetseite, die es jedem auf einfache Art und Weise ermöglicht, regionale Produkte und deren Anbietern herauszufiltern. „Damit werben wir zugleich für die Vorzüge landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus unserer Region“, betonte Pavel. In der verstärkten Unterstützung von Regionalvermarktern sieht er eine Fortführung der Ideen der lokalen Agenda 21, aus der unter anderem die erfolgreiche Initiative „Ostalb Apfelsaft" entstanden ist. (kul)