Bauarbeiten günstiger – Rehm wittert Trick

Normalerweise werde man kritisiert, wenn ein Bauvorhaben Mehrkosten verursacht. Nun werde man kritisiert, weil es günstiger wird. Das sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle im Technischen Ausschuss des Gemeinderats in Richtung Stadtrat Norbert Rehm. Es ging um die Vergabe für die Arbeiten am Kulturbahnhof im Stadtoval. Rehm (FDI) wittert hier einen Trick der Stadtverwaltung: Er habe den Eindruck, dass die Baukosten bewusst zu hoch angesetzt wurden, um mit den eingesparten Kosten andere Dinge finanzieren zu können.

Teilweise deutlich günstigere Angebote wie erwartet sind nach den Ausschreibungen eingegangen. Vergeben beziehungsweise nachgenehmigt wurden sieben Arbeiten, etwa Elektrik, Heizung, Sanitär, Rohbau oder Dachdecker- und Zimmererarbeiten. Und die kommen nun günstiger als berechnet. Ein Beispiel: Die Arbeiten „Holz-Aluminium Fenster und Türen“ waren mit rund 647 000 Euro berechnet worden. Das günstigste Angebot kommt aus Essen – knapp 425 000 Euro. Rehm rechnete kurz vor, um wieviel die Arbeiten unter dem Ansatz der Verwaltung liegen und kam zu dem Schluss, dass hier möglicherweise „mit viel Luft kalkuliert wurde.“ Bis zu 40 Prozent weniger wie veranschlagt, das falle schon auf. Rehm mutmaßt, dass die Stadt die eingesparten Kosten für andere Dinge ausgeben will.

Handwerksbetriebe im Kreis sind völlig ausgelastet

Das ließen beide Bürgermeister nicht stehen und wiesen das deutlich zurück. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann erklärte das am Beispiel des Gewerkes Fenster und Türen, bei dem eine Firma aus Essingen zum Zuge kommt. Die Handwerksbetriebe im Ostalbkreis sind momentan voll ausgelastet und die Baubranche boomt wie kaum zuvor.

In anderen Gegenden laufe es „möglicherweise läuft es in anderen Gegenden nicht so“, erklärte Ehrmann. Es handle sich also wohl um einen „Ruhrpott-Preis“. Und darüber sollte man eigentlich froh sein, ergänzte auch Bürgermeister Wolfgang Steidle.