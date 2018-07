Wegen Straßenbau- und Belagsarbeiten am Aalener ZOB können ab Montag, 30. Juli, die Bussteige 5 und 6 der RBS nicht angefahren werden. Diese werden daher in die Wilhelm-Zapf-Straße im Anschluss an den bestehenden Bussteig 8 verlegt. Diese Regelung gelte bis Freitag, 3. August, teilt die Aalener Stadtverwaltung mit.