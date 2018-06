Bauarbeiten behindern den Zugverkehr

Die Deutsche Bahn AG arbeitet in den Nächten von Montag/Dienstag, 14./15. Januar, bis Mittwoch/Donnerstag, 16./17. Januar, auf der Remsbahn an einem Bahnübergang zwischen Urbach und Schorndorf. Aufgrund der Arbeiten wird die Strecke Plüderhausen - Schorndorf für den Zugverkehr gesperrt, deshalb fallen in dieser Zeit folgende Regionalzüge aus: RE 19463 Stuttgart (ab 23.32 Uhr) - Aalen (an 1.09 Uhr) und RE 19469 Stuttgart (ab 0.32 Uhr) - Aalen (an 2.18 Uhr). Reisende nach Aalen benutzen ab Stuttgart Hauptbahnhof die S-Bahn bis Schorndorf und von dort einen Ersatzbus bis Plüderhausen. Ab Plüderhausen fährt ein Regional-Express-Zug bis Aalen. Betroffen ist auch der RE 19488 Aalen (ab 22.21 Uhr) - Stuttgart (an 23.29 Uhr). Reisende nach Stuttgart benutzen ab Plüderhausen einen Ersatzbus bis Schorndorf und ab dort die S-Bahn bis Stuttgart. Die Ersatzbusse halten in Plüderhausen am Postweg, in Urbach an der Hauptstraße und in Schorndorf am ZOB.

Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.bahn.de/bauarbeiten . Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 / 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).