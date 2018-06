Bau für Innovationszentrum kann beginnen

Einen besseren Empfang hätte die Stadt dem baden-württembergischen Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Alexander Bonde nicht bereiten können: Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, beschwingte Musik von der Band „Sax-Mania“ und eine illustre Gästeschar. Der Besuch aus Stuttgart kam freilich nicht des Kaiserwetters wegen auf die Ostalb, vielmehr galt er dem Baubeginn für das künftige Innovationszentrum bei der Hochschule auf dem Burren. Der obligatorische Spatenstich war für gestern Vormittag angesagt, wobei unter den Augen von Vertretern aus Bundes- und Landespolitik, Wirtschaft und Banken, dem Kreis und der Stadt Bürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler und 14 Herren, darunter Minister Bonde, mit ihren Spaten einen kleinen Ansatz an Baugrube aushoben. Den Rest werden ab kommender Woche die bereitstehenden Bagger übernehmen.

Zu den ReichsstädterTagen sei es in der Stadt gute Tradition, große Neubauvorhaben in die Wege zu leiten, betonte Oberbürgermeister Martin Gerlach. Dass sich mit Fertigstellung des Zentrums Ende kommenden Jahres die Stadt als Innovationsstadt in der Region positionieren werde, versicherte er. Geboren wurde der Gedanke für eine Aalener Ideenschmiede bereits 2007. „Für uns ein Vorhaben im Rahmen des europäischen Leuchtturmprojekts Eule“, erinnerte Gerlach. Die Aufgaben sah er im wissenschaftlichen und pädagogischen Ansatz, insbesondere aber in einer strategischen Ausrichtung mit dem Ziel, den hiesigen Wirtschaftsraum mit innovativen Denkansätzen und Entwicklungen zu unterstützen. Im Mittelpunkt: Der Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen. Es soll ein Innovationsmilieu geschaffen werden, das den Wirtschaftsstandort Ostwürttemberg nachhaltig fördert. Spin-Offs aus der Hochschule erleichtern und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen fördern, lautet die Marschrichtung aller am Zentrum Beteiligter. Dass sich dafür die 5,8-Millionen-Euro-Investition, die Stadt trägt davon 1,6 Millionen, lohne, davon gab sich der Oberbürgermeister überzeugt.

Für Hochschulrektor Professor Dr. Gerhard Schneider ist das Innovationszentrum notwendiger Bestandteil der wissenschaftlichen Infrastruktur, mit der die Effizienz der Hochschule und die Innovationskraft erhöht sowie Hochtechnologie-Firmengründungen durch Start-up-Unternehmen erleichtert werden. Dass dies im Interesse des Landes liege, hob Bonde. Baden-Württemberg sei deshalb so erfolgreich, da es über eine gute Hochschulstruktur verfüge, von der aus weitgehende Impulse in die Wirtschaft gegeben würden. Das Eule-Projekt sei vorbildlich gerade für den ländlichen Raum, weshalb bereits heuer neue vergleichbare Förderprogramme angedacht werden würden. Dass damit Wissenschaft und Forschung sowie die Wirtschaft gestärkt und Arbeitsplätze gesichert würden, unterstrichen Landtagsabgeordneter Winfried Mack und Landrat Klaus Pavel.