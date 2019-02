Bau für Erdgasleitung beginnt

Der Bau der Erdgasleitung für die neue Papierfabrik der Firma Palm hat begonnen. Kündigen seit mehreren Wochen pinke Markierungen mit den Worten „Baufeld“ und „Gas neu“ im Heuchelbachtal die Arbeiten an und wurden vor einigen Tagen auch Markierungen in Form von Holzpfosten bis auf Höhe des Kolpinghauses angebracht, rückte am Montagmittag der Bagger an. Unterhalb des Heuchelbaches wurde die erste Schneise Richtung Schrebergärten geschlagen, die bereits vor geraumer Zeit für das Vorhaben gerodet wurden. Im Heuchelbachtal, westlich des Zochentals, entsteht direkt an der Hauptzuleitung nach Aalen eine neue Umspann- und Verteilstation, von der aus die neue Palm-Leitung abzweigt und bis zum Betriebsgelände der Papierfabrik in Neukochen führt. Die Maßnahme, die partiell auch Fußgänger behindern wird, soll bis September fertiggestellt sein.