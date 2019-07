Basketball: Kratky-Pokal wandert zum Partner

Bei der 3. Auflage des stark besetzten Kratky-U 12-Nachwuchs-Cup der BSG Aalen, bewiesen die HAKRO Merlins Crailsheim den längeren Atem und machten aufgrund des größeren Kaders den Turniersieg im zweiten Spielabschnitt perfekt. Bis dahin war es ein sehenswertes Endspiel, dass beide Teams als Sieger verdient gehabt hätte.

Man brauchte keine Kristallkugel, um zu erkennen, dass die Zauberer aus Hohenlohe dieses Jahr ein festes Ziel vor Augen hatten. Ungeschlagen marschierten sie durch die Vorrunde und sicherten sich mit einem Halbfinal-Sieg über den Mitfavoriten, den Young Tigers Tübingen, den Einzug ins Finale.

Hier trafen sie auf die Überraschungsmannschaft des Turnieres. Die Jungs aus Waiblingen, die sich mit schnellem, passsicheren Basketballspiel in der Gruppe B als Tabellenführer gegen die Basketballgrößen aus Nördlingen und Tübingen durchsetzten und besiegten im Halbfinale den mit sechs Spielern angetretenen SV Möhringen.

Aalen zeigt sich kämpferisch

Das hochkarätig besetzte Turnier bot den rund 200 Zuschauern den ganzen Tag spannende und hart umkämpfte Spiele. Das Nachwuchsteam aus Aalen zeigte sich bei diesem Turnier von seiner kämpferischen Seite und bot den großen Namen Paroli. Letztlich konnten sie sich zwar für den Kampf und Willen nicht spürbar belohnen, belegten aber einen beachtlichen sechsten Platz und schauen zuversichtlich in die im Oktober beginnende Spielrunde. Einen besonderen Applaus erhielt das „Nerliger“-Mädels-Team. Die Nachwuchsspielerinnen aus dem Ries schafften es dieses Jahr nicht ihr gutes Ergebnis (Platz 4) aus dem Vorjahr zu wiederholen, zeigten aber, dass sie sich vor den Jungs nicht verstecken müssen.

Ähnlich erging es den Nördlinger Jungs, mit Platz 5 blieben sie hinter ihrem gesteckten Ziel, der Titelverteidigung. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Nach über acht Stunden Basketball pur, waren sich die rund 80 aktiven Teilnehmer und alle Zuschauer einig: „Toll das man hier in Aalen mal gegen andere Teams spielt!“ „Dieses Turnier in Aalen ist wirklich sehenswert“ oder „Wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder!“ Ein Danke geht vom Veranstalter an alle Helfer, Teilnehmer und Sponsoren, ohne die dieses tolle Turnier nicht umzusetzen wäre.

Platzierungen: 1. HAKRO Merlins Crailsheim I, 2.) VfL Waiblingen, 3.) Young Tigers Tübingen , 4.) SV Möhringen, 5.) TSV Nördlingen I, 6.) BSG Aalen, 7.) TSV Nördlingen II, 8.) HAKRO Merlins Crailsheim II.