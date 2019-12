Basketball: Eine schöne Bescherung

„Alle Engel können fliegen“ steht auf einem „Flyer“ der Nördlinger Basketballerinnen XCYDE Angels geschrieben. Bei dem kleinen „Stell-Dich-Ein“ von Deutschlands Top-Talenten – mit Jenny Meike Strozyk (Osnabrück), Julia Förner und Luisa Geiselsöder (beide Nördlingen) standen gleich drei Junioren-Europameisterinnen von 2018 auf dem Spielfeld, stellten die Rieserinnen die Weichen schnell auf Sieg. Während die Angels bei dem letzten Damen-Basketball-Bundesliga-Spiel 2019 förmlich durch Hermann-Keßler-Halle zu fliegen schienen, konnten einem die Gäste aus Osnabrück fast leid tun beim 90:56-Sieg der Nördlingerinnen.

Mit aggressivem Vorchecking, schnellem Passspiel, voller Spielfreude und Spielwitz zeigten die Angels dem starken Aufsteiger und direkten Tabellennachbarn schnell die Grenzen auf. Bis zum Stand von 6:0 hatten die Gäste den Korb der Angels nur von weitem gesehen. Und während bei Angels alles passte und die Bälle wie von selbst den Weg in den Korb fanden, hatten die Panthers einen der berühmten gebrauchten Tage. So stand es nach dem ersten Viertel 20:5 – und das trotz sechs Turnovers (Kontern nach Ballverlust) gegen die Angels. Während die gesamte Halle nun ein Aufbäumen der Gäste erwartete, drehten die Angels jetzt erst richtig auf und erspielten sich dank ihrem schnellen Umschaltspiel eine 32:7 Führung. Maßgeblich daran beteiligt, Angels Dauerläuferin Sami Hill, die ihren Gegnerinnen regelmäßig die Hacken zeigte. Aber auch die Defense stand perfekt und ließ kaum etwas zu.

Keine Gastgeschenke

Langsam fand auch Luisa Geiselsöder Spaß an der Sache und mischte beim munteren Körbewerfen mit – und obwohl die Nördlinger Offensivmaschine durch viele Wechsel etwas ins Stocken geriet wurde mit einer nicht für möglich gehaltenen 43:15 Führung die Seiten gewechselt. Anstatt sich jetzt so langsam auf die Weihnachtsfeier vorzubereiten, hielten die Angels die Spannung hoch und verschenkten keine Gastgeschenke, sondern versenkten weiter die Bälle Korb der Panther. Und jetzt war es Leslie Vorpahl, die neben Sami Hill mächtig aufdrehte und dem Spiel ihren Stempel aufdrückte. So standen bei ihr am Ende 27 Punkte, zehn Rebounds und vier Assists auf ihrer Habenseite – plus eine größer gewordene Fangemeinde. Klar, dass solch eine Galavorstellung die Leistungen der andere Angels etwas in den Schatten stellt, aber sie präsentierten sich einmal mehr als eingeschworenes Team, bei dem jeder bereit ist für die andere zu laufen und zu kämpfen. So blockte man die Mitspielerin frei, passte uneigennützig zum besser positionierten Angel und begeisterte mit einem überzeugenden Kurzpassspiel vor dem Korb. Unter diesem spielten Luisa Geiselsdörfer und Danielle McCray ihre Stärken aus, während Magaly Meynadier und Julia Förner den Rückraum beherrschten. Zu erwähnen wäre auch noch der erste Korb des 17-jährigen Talents Steffi Sachnovski.

Info: Nach dem achten Saisonsieg belegen die Angels punktgleich mit dem zweitplatzierten TSV Wasserburg und TK Hannover den vierten Tabellenplatz. Direkt nach der Weihnachtspause können die Angels mit einem Sieg bei ALBA Berlin wieder einmal in die Pokal-Top-Four einziehen. Die Kosten für die 2-Tagesfahrt im Mannschaftsbus betragen mit Übernachtung und Stadtrundfahrt 99 Euro. Interessenten können sich bei info@bg-donau-ries.de oder wittmann@bg-donau-ries.de melden.