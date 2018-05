Basketball: Crailsheim auf dem Kuhberg

Das zweite Auswärtsspiel in Folge führt die Crailsheim Merlins in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A an diesem Sonntag um 17 Uhr in die Ulmer Kuhberghalle. Dort empfängt mit der Orange Academy das Farmteam von ratiopharm Ulm die Zauberer.

Als Entwicklungsteam des deutschen Vizemeisters von 2016 hat der Aufsteiger zahlreiche Doppellizenzspieler im Kader. „Man hat schon im Hinspiel gesehen, dass dieses junge, athletische Team mit viel Energie spielt, damit haben sie bei uns lange mitgehalten,“ warnt auch Crailsheims sportlicher Leiter Ingo Enskat vor zu großer Leichtigkeit. Gestützt wird das junge Team von Routinier und Ex-Bundesligaspieler Nils Mittmann (38).

In großen Schritten marschierten die Merlins bislang durch die Saison. Nun fehlt nur noch wenig, um das Häkchen hinter das Erreichen der Playoffs zu machen. Zudem gilt es, Philipp Neumann weiter ins Spiel der Merlins zu integrieren. Dementsprechend fordert Enskat: „Wir müssen auf uns selbst schauen, unsere Leistung abrufen.“

„Das Spiel wird sehr interessant,“ sagt Merlins-Trainer Tuomas Iisalo mit einem Lächeln auf den Lippen. Er freut sich auf das Duell mit dem Team seines finnischen Landsmannes Danny Jansson, dessen Spielweise und Erfolg dem Crailsheimer Coach imponiert. (an)