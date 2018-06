Basketball-Bezirksliga: 100:68 - Mustangs demontieren Merlins

Das ist mehr als nur ein gewöhnlicher Derbysieg. Der Basketball-Bezirksligist aus Ellwangen schlug die Reserve des Zweitligisten Crailsheim Mit 100:68 und setzte damit in der heimischen Buchenberghalle ein weiteres deutliches Zeichen. Der Aufsteiger ist nun Tabellenführer und macht weiter den Anschein, als sei die Bezirksliga nur eine Zwischenstation für die Ellwanger Mustangs.

Die Basketball-Herren des TSV Ellwangen hatten am vergangenen Samstag das nächste Spiel in der Bezirksliga zu bestreiten. In der heimischen Buchenberghalle empfingen die Mustangs die dritte Mannschaft des TSV Crailsheim. Trotz der guten Stimmung unter den knapp 40 Zuschauern neben dem Feld, war der Start der Mustangs in das Spiel eher suboptimal. Crailsheim traf zu Beginn gleich vier Drei-Punkte-Würfe hintereinander und erwischte die Ellwanger so eiskalt.

Mustangs mit Anlaufzeit

Erst gegen Ende des ersten Viertels fanden die Gastgeber von der Jagst ihren Rhythmus und konnten mit Beginn des zweiten Viertels erstmals einen Vorsprung herausspielen. Bis zur Halbzeit wuchs das Punktepolster für den TSV Ellwangen stetig weiter an. „Nach unserem wirklich verschlafen Start haben wir gezeigt, dass wir dieses Jahr eine starke Truppe zusammen haben und den Crailsheimern wirklich keine Chance gelassen“, sagt Marius Lutz. Die Verteidigung der Ellwanger wurde entschlossener und im Angriff lief das Zusammenspiel immer besser. Der Stand bis zum Seitenwechsel lag bereits bei 47:30. Auch im dritten Viertel hatten die Crailsheimer dem starken Teamspiel der Mustangs nichts entgegenzusetzen.

Aufstieg nun selbst in der Hand

Der Abstand blieb konstant bei 30 Punkten, sodass Coach Klaus Herbert verschiedenen Aufstellungen für die noch kommenden Spiele testen konnte. „Zudem merkt man uns auch die neu gewonnen Sicherheit an, die uns Coach Klaus Herbert vermittelt – wirklich eine starke Leistung“, so Lutz. Am Ende der Begegnung stand trotzdem ein ungefährdete 100:68-Sieg, der bisher Höchste der TSVler.

In der Tabelle bleibt der Aufsteiger damit einer der stärksten Anwärter auf den ersten Platz. „Wir haben ein gutes Zusammenspiel und jeder hängt sich für den anderen rein. Persönlich freut mich auch die stetig wachsende Zahl an Zuschauern bei unseren Heimspielen in der Buchenberghalle und die sehr gute Stimmung“, fügt Lutz an.

Die Ellwanger Mustangs marschieren als weiter in Richtung erneuter Aufstieg. Da der ärgste Verfolger aus Zuffenhausen in Stuttgart am vergangenen Wochenende verloren hat, haben es die Ellwanger Basketballer nun auch noch selber in der Hand den ersten Platz in der Tabelle in den verbleibenden Spielen zu verteidigen.

TSV Ellwangen: Christian Bleyer, Michael Diemer, Sergej Ebers, Marcel Gaugler, Dieter Herbert, Joe Hoffmann, Dominik Kettner, Marius Lutz und Yannick Straßner.